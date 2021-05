«Открытие»: Отечественный рынок следует за глобальной модой

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки и фьючерсы на европейские индексы придерживаются негативной динамики. Нефть торгуется стабильно, а промышленные металлы даже дорожают. AUD и NZD теряют до 0,6% против валюты США. Индекс доллара растёт почти на четверть процента и приближается к уровню 9,40 п. Ключевым моментом дня будет выход статистики по инфляции в США в 15:30 мск. Ожидается, что CPI мог ускорить рост до 3,6% с 2,6% в марте, а базовый CPI мог ускориться до 2,3% с 1,6%. По следам статистики по инфляции выступит вице-председатель ФРС Ричард Кларида. Минэнерго США выпустит отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют данные по торговому балансу за март. «Алроса» сообщит данные по продажам за апрель. Акции «Московской Биржи» будут торговаться последний день с дивидендами 9,45 рублей на бумагу.

Отечественный рынок следует за глобальной модой

По итогам торгов 11 марта индекс МосБиржи упал на 1,16% до 3652,05 п., а РТС на 1,16% до 1552,63 п. Внешний фон был негативным на фоне растущих опасений разогрева инфляции. В Китае цены производителей ускорили рост в апреле до 6,8% с 4,4% в марте, а в Германии до 7,2% с 4,4% в марте. В среду в США выйдут данные по инфляции, которые могут неприятно удивить на фоне низкой базы прошлого года. Также свой вклад в общее снижение рынка внесли бумаги Сбербанка, по которым состоялась дивидендная отсечка. 8 отраслевых индексов снизились и два выросли. Отраслевой индекс информационных технологий стал аутсайдером дня, снизившись на 1,43%, а вот индекс химии и нефтехимии смог завершить день в плюсе на 0,23% и стал лидером роста. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 96,626 млрд рублей по сравнению с 82 млрд рублей днём ранее. В целом, потери российского рынка оказались заметно скромнее, чем в Европе, где DAX и CAC 40 потеряли более 1,8%, а FTSE 100 провалился почти на 2,5%. Слабость сектора информационных технологий коррелирует с распродажами акций высокотехнологичных компаний в Европе и США, где рост их бизнеса может существенно замедлиться при сценарии более высокой инфляции и повышения ставок. С другой стороны, в России компании сектора давно работают при высоких ставках и это вряд ли станет большой проблемой при слабо освоенном рынке.

Лидеры роста в индексе МосБиржи на 18:50 мск:

OZON Holdings - 4149 (+3,22%);

"Русгидро" - 0,85 (+2,92%);

"Сургутнефтегаз" п. 45 (+1,8%);

"Московская Биржа" 190,15 (+1,68%);

"ФосАгро" - 4367 (+1,46%).

Лидеры снижения в индексе МосБиржи на 18:50 мск:

Сбербанк - 306,16 (-4,38%);

HeadHunter - 2827 (-4,33%);

Сбербанк П. - 286,67 (-4,19%);

"Детский Мир" № 150,76 (-3,3%);

"Петропавловск" - 27,41 (-2,99%).

Оптимизм в бумагах OZON Holdings во многом связан с ожиданиями вероятного включения в индекс MSCI Russia. Просадка в бумагах Сбербанка связана с дивидендным разрывом, который, впрочем, может весьма быстро закрыться. Сбербанк заработал в апреле рекордные 103,6 млрд рублей прибыли по РСБУ. Рост кредитного портфеля корпоративным заёмщикам составил за месяц 0,6%, а розничным клиентам 2,4%. Наиболее существенный рост на 2,9% показал сегмент ипотечного кредитования. Расписки TCS Group выросли почти на 0,9%. TCS Group увеличила чистую прибыль по МСФО в I квартале на 57% (Г/Г) до 14,2 млрд рублей. Выручка увеличилась до 56,8 млрд рублей. Доля от направлений, не связанных с кредитованием, составила 43% от выручки и 24% от прибыли. Глава Группы TCS Оливер Хьюз заявил о том, что планируется возобновить выплату дивидендов с 2022 года.

Рубль могут спасти от просадки аукционы ОФЗ

Рубль в течение дня пытался отыграть потери предыдущей сессии. Нефть преимущественно торговалась в минусе, но к вечеру смогла выйти в плюс. Впрочем, на динамику больше влияет то, что с 11 мая Минфин сократил покупку валюты в рамках бюджетного правила до 6,7 млрд рублей с 8,4 млрд рублей в предыдущий период. В среду 12 мая также возобновляются аукционы ОФЗ. Финансовое ведомство предложит инвесторам два выпуска ОФЗ-ПД 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 30,391 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД 26235 с погашением 12 марта 2031 года в объёме 25 млрд рублей по номиналу. Как правило, на фоне аукционов рубль склонен к укреплению. К вечеру вторника доллар слабел на 0,32% до 74,11, а евро на 0,18% до 90,04.

Американцы не торопятся работать

На американском рынке наблюдалась повышенная волатильность. Торги начинались с просадки NASDAQ на 2% и более скромных потерь у Dow Jones. Однако уже к середине сессии они поменялись ролями. NASDAQ остаётся аутсайдером среди основных индексов в мае. Тем не менее, текущий отскок многие предлагают воспринимать спокойно и не торопиться с покупкой больших технологичных бумаг. Весьма странное заявление сделал бывший президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. По его мнению, рынки недооценивают потенциальное повышение ставки ФРС в будущем для сдерживания инфляции, которую сегодня регулятор пытается стимулировать. Министерство труда сообщает, что за март число открытых вакансий выросло до рекордных 8,12 млн. Однако многие американцы не торопятся искать работу, так как получают федеральные выплаты. Как следствие, работодатели могут начать повышать зарплату для улучшения предложения, а это ещё один повод для инфляционной спирали, которой столь сильно напуганы инвесторы.

Лишь сектор материалов завершил день ростом на 0,35%. Самые большие потери были в энергетике (-2,56%) и финансах (-1,67%). Технологии ограничили своё снижение на уровне 0,24%. В составе Dow Jones лидерами были Honeywell International Inc. (+0,94%), Salesforce.Com Inc. (+0,78%) и Nike Inc. (+0,53%). Аутсайдерами стали Travelers Companies Inc. (-3,08%), Home Depot Inc. (-3,07%) и American Express Co. (-2,68%). Компания по анализу данных Palantir (+9,42%) отчиталась о росте выручки в I квартале на 49%, а также допускает включение Bitcoin в свои резервные активы. Tesla (-1,88%), по данным Reuters, отказалась от планов расширения своего шанхайского завода и превращения его в базовую экспортную площадку. Бумаги фармацевтической Novavax подешевели на 13,91%. Компания сообщила, что не планирует подавать документы на регистрацию своей вакцины против COVID-19 до III квартала, а также может запустить её производство лишь в IV квартале. По итогам дня:

DJIA - 34269,16 п. (-1,36%),

S&P 500 - 4152,10 п. (-0,87%),

NASDAQ - 13389,43 п. (-0,09%).

Власти Китая задумались о новых налогах на недвижимость

Настроения в Азии остаются негативными. Власти Тайваня выразили обеспокоенность по поводу случаев COVID-19 без установления источников заражения. Уровень публичных ограничений пока повышен до II, но при дальнейшем фиксировании новых случаев публичные ограничения будут повышены до III уровня, а то и IV. В Китае наблюдался отскок по бумагам технологичных компаний. Однако рынку это не помогло, так как слабость проявилась в акциях компаний, связанных с недвижимостью и строительством. Власти в Пекине обсуждают возможные новые налоги на собственность, дабы снизить интерес к спекулятивным покупкам жилья. Пока Минфин Китая заявляет лишь об изучении вопроса и обмена мнениями со специалистами. В Японии акции Nissan Motor провалились более чем на 12%. Менеджмент компании полагает, что компания не сможет вернуться к прибыльности в финансовом году, который завершится в марте 2022 года. Помехой для этого остаётся глобальный дефицит микросхем и рост стоимости материалов. Меж тем индекс опережающих экономических индикаторов Японии вырос за март до 4,3% с 0,6% в феврале. В Индии рынок также подвержен давлению страхов по поводу инфляции в мире, которая приведёт к росту ставок. Однако местные проблемы с COVID-19 кажутся гораздо серьёзней. Число летальных случаев от вирус уже превысило 250 тыс. За вторник число новых заражённых превысило 348 тыс., что заметно ниже среднего показателя за прошлую неделю. Однако статистика вторника удивительным образом бывает лучше, чем в другие дни. Местные медики заявляют, что реальное число заболевших может быть в 5-6 раз больше, так как доступ к медицине и тестированию в стране достаточно низкий. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 28179,92 п. (-1,50%),

Hang Seng - 28046,63 п. (+0,12%),

S&P/ASX 200 - 7040,20 п. (-0,80%),

Shanghai Composite - 3447,14 п. (+0,15%),

KOSPI - 3165,73 п. (-1,36%).

Нефть между противоречивыми сигналами

Нефть торговалась без существенной волатильности. По данным API, на неделе до 7 мая коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,5 млн бар. Запасы бензина увеличились на 5,6 млн бар., а дистиллятов снизились на 0,87 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 4,1 млн бар., рост запасов бензина на 0,7 млн бар. и сокращение запасов дистиллятов на 2,0 млн бар. Однако американская история полностью не отражает ситуацию на рынке. Индийское министерство нефти и газа сообщает, что спрос на топливо в стране упал за апрель на 9,3%, но в годовом выражении всё же вырос на 81,5%. В США рынок топлива может оказаться в состоянии паники. После остановки трубопровода Colonial Pipeline в отдельных частях США наблюдается резкий рост спроса на топливо, что приводит к дефициту предложения. Цена бензина подскочила до максимального значения с 2014 года. И совсем немного о ценах на сталь. В Китае фьючерсы на поставку горячего проката достигли исторического максимума. Также продолжили рост цены на арматурную сталь. В случае принятия нового налога на собственность можно ожидать коррекции цен на строительные материалы. К 9:00 мск: