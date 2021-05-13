«Фридом Финанс»: ФРС не планирует повышать ставку, несмотря на инфляцию

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

11 мая основные американские индексы закрылись в красной зоне. S&P 500 скорректировался на 0,87%, до 4152 пунктов. Dow Jones продолжил снижение от исторического максимума, потеряв 1,36%. Nasdaq сократился на символические 0,9%. Среди компаний S&P 500 положительную динамику продемонстрировал только сектор сырья и материалов, подогреваемый ростом цен на металлы на фоне ослабления доллара. Акции «роста» восстанавливаются после недавнего отката, в то время как компании «стоимости» оказались под давлением инфляционных ожиданий.

Игровая платформа Roblox (RBLX: +21,3%) отразила сильную динамику EBITDA и DAU в отчете за первый квартал 2021-го. В качестве позитивного фактора аналитики отмечают повышение среднего возраста пользователей и ускорение запуска бизнеса в Китае.

Производитель ПО Palantir (PLTR: +9,3%) заявил, что теперь принимает биткойн в качестве оплаты и может инвестировать в него.

Novavax (NVAX: -13,9%) отложила подачу заявки на получение разрешения на экстренное применение (EUA) для своей вакцины от COVID-19 на три месяца, до третьего квартала 2021-го. Прогноз по выручке на текущий год был понижен.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов — встреча президента Байдена с лидерами Конгресса (Шумером, Пелоси, Макконнеллом и Маккарти) для обсуждения компромиссной конфигурации пакета инфраструктурных расходов, назначенная на четверг. Предложенный республиканцами объем расходов в $568 млрд может быть увеличен в ходе переговоров. Демократы же настаивают на исходном предложении Байдена в $2,3 трлн. Президент заявил, что хочет увидеть прогресс в разработке законопроекта к 31 мая, хотя к настоящему времени обе стороны не демонстрируют готовности идти на уступки.

Еще одним важным аспектом для участников рынка остается инфляция, в особенности рост цен на сырье, включая не только цветные металлы (в частности медь), но и зерновые культуры (например кукурузу), а также другие товары. Удорожание эти товаров наряду с увеличением стоимости транспортировки обусловливает рост цен на конечную продукцию: автомобили, бытовую технику, энергию, продукты питания и так далее. ФРС придерживается мнения о том, что основная причина роста инфляции — эффект низкой базы, поэтому принимать повышать ключевую ставку и сворачивать количественное смягчение пока преждевременно. В качестве очередного подтверждения своей позиции регулятор рассматривает недавний неожиданно слабый отчет по рынку труда.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,67%, китайский CSI 300 прибавил 0,43%, а японский Nikkei 225 упал на 1,61%. EuroStoxx 50 растет на 0,3%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис колеблется на уровне 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $69 за баррель. Золото закрепилось выше $1830 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4150 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен за апрель. По прогнозам участников рынка, значение показателя вырастет до 3,6% по сравнению с 2,6% месяцем ранее. При этом ожидается, что индекс без учета динамики цен на продукты питания и энергию сохранится на мартовском уровне 0,3%.

12 мая за четвертый фискальный квартал (первый календарный) 2021-го отчитается японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. (TM). Консенсус-прогноз FactSet предполагает рост выручки на 4% г/г, до $69 млрд, а ожидания по EPS составляют $3,51 против $0,42 годом ранее. Анонсированные в апреле данные по продажам за первый квартал показали сильный прирост на фоне увеличения спроса на автомобили на рынках сбыта компании, что благоприятно отразится на ее финансовых показателях. Кроме того, также в апреле Toyota сообщила о запуске нового бренда электрокаров bZ (beyond Zero). Мы полагаем, что вскоре компания представит более детальную информацию по выпуску первых моделей подобного типа. Наиболее сильное влияние на решение инвесторов, как и в случае с конкурентами TM, должна оказать риторика менеджмента TM по поводу дефицита чипов и его влияния на операционные и финансовые показатели. Кроме того, участники рынка ждут информации о том, насколько сильно пожар на заводе основного поставщика чипов, Renesas, повлиял на производственные планы Toyota.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 74 из 100, что, однако, по-прежнему отражает надежду участников рынка на восстановление мировой экономики в текущем году. Инвесторы сфокусированы на данных макростатистики и их влиянии на политику ФРС.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка скорректировался до 4100, но сумел отыграть часть падения, что может свидетельствовать о готовности инвесторов выкупать просадки. Однако RSI продолжает демонстрировать «медвежью» дивергенцию, а MACD остается в красной зоне.