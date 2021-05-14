ИАЦ «Альпари»: Мода на крипту пройдет, а потраченные ископаемые никто не вернет

Компания Tesla приостановила покупку электромобилей с помощью биткойна из-за влияния его добычи на экологию, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава компании Илон Маск. «Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткойнов и транзакций, особенно угля, который производит худшие выбросы среди всех видов топлива», — заявил Маск. По его словам, Tesla не будет продавать биткойн и начнет использовать его для транзакций, когда он перейдет на более устойчивые источники энергии.

Компания рассматривает использование других криптовалют, которые используют меньше 1% энергии при транзакции от показателей биткойна. «Криптовалюта — хорошая идея на многих уровнях, и мы считаем, что у нее большое будущее, но она не должна наносить большой вред экологии», — подчеркнул Маск. После заявления Илона Маска о приостановке продаж автомобилей Tesla за биткойны, криптовалюта рухнула, пробив целый ряд важных уровней поддержки, и обновив минимум с 1 марта, после чего отыграла около половины своего падения.

C моей точки зрения, Маск абсолютно прав. И дело не только в экологии. Идет расход невозобновляемых энергоресурсов ради сомнительной с точки зрения устойчивого развития глобальной экономики цели. Человечеству давно пора стать разумным хозяином на планете, разумно расходуя ее ресурсы. Мода на крипту в итоге пройдет, а потраченные энергоносители никто не вернет. Государство или, правильнее сказать, центральные банки никогда не откажутся от монополии на печатный станок. В этом, также как в монополии на легальное насилие, заключается основной смысл государственной власти. Скорее, человечество придет к мировому правительству и мировой валюте, чем победит крипта.

Когда обнулится биткойн? Возможно, намного раньше, чем думают многие. Крипту вполне может похоронить жесткая распродажа всех финансовых активов, вызванная масштабной коррекцией на американском рынке акций. Поводом для последней могут стать как слабые финансовые результаты американских компаний, так налоговая реформа Джо Байдена.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»