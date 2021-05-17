ИАЦ «Альпари»: Ситуация на рынках может снова стать тревожной.

Макроэкономика

Ситуация на рынках может снова стать тревожной. Вероятно новое информационное давление на Россию, угрозы новых санкций. Задача давления — усилить позиции Джо Байдена перед ожидаемой летом встречей с Владимиром Путиным. Если рынки решат, что возвращается риск санкций и на новые, и на старые выпуски ОФЗ, то рубль и рынок облигаций может оказаться под давлением. Теоретически это может даже вызвать общий кризис на развивающихся рынках. Но главный риск для emerging markets — это падение американского рынка акций.

Нефтяной рынок

С 10 по 14 мая нефтяной рынок снижался: цена Brent за неделю упала на 0,57%, до $67,68 за баррель. В течение почти всей прошлой недели рынок нефти находился под сильным влиянием событий в США: остановкой работы трубопровода Colonial Pipeline из-за хакерской атаки. В то же время сильного обвала цен не произошло, так как мировой спрос на нефть растёт, а участники альянса ОПЕК+ перевыполнили условия сделки в апреле на рекордные 114%. Цена нефти сорта Brent на следующей неделе может показать довольно заметные колебания, не выходя из коридора в $66-69 за баррель.

Валютный рынок:

EUR/USD

В пятницу стоимость евро восстановилась до 1,2148. Покупатели смогли почти полностью отыграть потери, которые они понесли после публикации инфляционного отчета в США. По евро ожидается продолжение роста до 1,2220. Перед тем, как евро начнет новое выходящее движение, возможна нисходящая коррекция до 1,2110.

GBP/USD

Британская валюта неплохо начала торги 10 мая, но смена направления движения кросс-пары евро/фунт оказала давление на фунт с долларом. Техническая картина благоприятна для продолжения восходящего движения до 1,4235. Поддержками выступают уровни 1,4015 и 1,4055. Чтобы цель отработалась, покупателям необходимо защитить уровень 1,4055.

USD/RUB

Геополитические риски для рубля снизились. Нефть марки Brent стоит $68,76 за баррель. Учитывая, что начинается налоговый период, то на этой неделе будет возможность обновить уровень 73,50 руб. и протестировать 72,65 руб. за доллар. Техническая картина благоприятная для укрепления нацвалюты. Любые позитивные новости о борьбе с коронавирусом и снятии ограничений только усилят рост нефтяных котировок и рубля.

EUR/RUB

Рубль не смог показать впечатляющих результатов против единой валюты, так как она укреплялась на рынке. Тем не менее, на новой неделе у рубля будет возможность вернуться к уровню 87,30 руб. за евро. Если Россию опять обвинят в боевых действиях, взрывах за пределами РФ и кибератаках, то сопротивлением и целевым уровнем для евро выступит отметка 92,15 руб. за евро.

Фондовый рынок:

Индекс МосБиржи

На фондовом рынке ситуация будет зависеть от динамики цен на нефть, а также американских индексов. Ценовая модель на дневном таймфрейме неэффективна для продолжения ралли. Больше похоже, что индекс МосБиржи сохранит боковое движение в ограниченном диапазоне. Необходимо следить за уровнем 3595 пунктов. Если он не устоит, то индекс двинется искать новую опору в районе 3535. Сопротивлениями на эту неделю выступают уровни 3692 и 3730 пунктов.

Индекс РТС

Значение индекса тяжело продвигается вверх. Слабость рубля и снижение нефтяных котировок постоянно отбрасывают индекс вниз. С 15 января он находится в боковом тренде диапазоном в 11%. Канал имеет наклон вверх, поэтому верхняя граница постоянно повышается. На эту неделю верхняя граница проходит через уровень 1590, нижняя – через 1434 пунктов. Покупателям нужно следить за уровнем 1508. Его пробой усилит на рынке «медвежье» настроения. Тогда уровень 1434 для продавцов станет целью.

Криптовалютный рынок:

BTC/USD

Биткоин остается торговаться ниже 50% от падения с $58 тыс. до $46 тыс. Это указывает на высокие риски обновить минимум $46 тыс. Если зона $46000-46930 не сможет сдержать продавцов, то тогда нас ожидает глубокая коррекция с целями в районе $32–35 тыс. Покупателям нужно закрепиться выше $52 тыс. Только в этом случае можно говорить, что они отошли от падения и готовы к новому росту котировок.

ETH/USD

Стоимость эфира снижалась до $3500, но покупатели смогли два раза поднять цену выше $4 тыс. Из-за слабости биткоина эфир тоже страдает. В отличие от пары биткоин/доллар, в паре эфир/доллар ситуация намного лучше. При повторном пробое $4 тыс. рост котировок возобновится с новой силой. По эфиру ожидается продолжения ралли до $4500. Цель находится в районе $5600.

Рынок драгметаллов

Золото

На этой неделе цены на золото не сумели обновить майский пик на уровне $1846,30 и подошли только к $1844,70. Но, учитывая сильнейшую волатильность валютного рынка и поведение доллара, с которым золото торгуется в обратной корреляции, это тоже неплохой результат. Если инвесторов в валютной секции все так же будет беспокоить вопрос американской инфляции, то доллар останется под давлением, и у золота появится шанс на новую волну роста.

Серебро

В секторе серебра наметился краткосрочный нисходящий торговый канал от 10 мая, когда цена на металл обновила десятинедельный пик на уровне $28,00. Рынок, по всей вероятности, избавляется от перекупленности и ищет точку опоры. Техническая картина позволяет рассчитывать на остановку продаж в диапазоне $27-27,30. В целом за неделю тройская унция золота снизилась на 0,2%. Серебро стало дешевле на 1,8%.