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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 мая: 4 436,7500 руб/1 г золота и 65,3500/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 436,7500 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,3500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 751,6201 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 614,2900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1299 р. (0,12%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,64%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,6100 р. (2,50%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 85,2598 р. (1,27%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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