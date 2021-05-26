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«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность ЛУКОЙЛа

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

25 мая преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали акции Сбербанка (+2,14%). Хуже рынка выглядели бумаги Ozon (OZON 4 040, -3,78%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,4–74,0.

ЛУКОЙЛ (+1,34%) отчитается за 1-й квартал по МСФО. Мы ожидаем, что выручка компании составит 1518 млрд руб. при EBITDA в размере 228 млрд руб. и чистой прибыли не менее 86 млрд руб. Не исключается и более высокий уровень прибыли ввиду увеличения объемов и отпускных цен на нефтепродукты. Наш таргет на горизонте 12 месяцев — около 6900 руб. за бумагу. Однако данная целевая цена может быть пересмотрена при изменении конъюнктуры нефтяного рынка. Заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ перенесено на 31 мая. Не исключается, что в ходе встречи будет повышен прогноз по потреблению на 3-й квартал на 100 тыс. барр. в сутки. Рост спроса на нефть, по нашему мнению, до конца не отыгран. Как следствие, нельзя исключать, что цена марки Brent поднимется выше $70 за баррель. 

Ожидаем разнонаправленную динамику. Не исключено обновление максимума по индексу Мосбиржи на фоне роста акций Сбербанка. Ориентир для бенчмарка: диапазон 3650–3700 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 73,00-74,00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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