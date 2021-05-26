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Курсы валют ЦБ РФ на 26 мая: 73,4737 руб/доллар США и 89,9392 руб/евро

ЦБ РФ с 27 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,4737 руб.
  • 1 евро - 89,9392 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,8820 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0774 р. (0,11%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0153 р. (0,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3520 р. (0,31%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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