ПСБ: Малый бизнес начал 2021 год ускорением кредитования

Последние данные ЦБ указывают на положительные сдвиги в кредитовании малого бизнеса: увеличение темпов выдачи займов МСП в марте и постепенный рост среднего размера кредита почти до уровней 2019 г. Мы ожидаем дальнейшего увеличения кредитования весной, причем ждем увеличения «длинных» кредитов, направленных на инвестиционные цели, а также достижения и превышения докризисных уровней среднего размера займа к лету 2021 г.

С начала 2021 года наблюдается расширение кредитного портфеля МСП. Так, по данным Банка России, кредиты, выданные малому бизнесу в марте 2021 г., достигли 875 млрд руб., увеличившись на 22% г/г. Если скорректировать значения на фактор девальвации (т.е. привести цифры к январю 2019 г.), выходит чуть меньший рост в 21% и значение – 782 млрд руб. Рост кредитного портфеля сопровождался увеличением базы: количество МСП, получивших кредиты в марте, выросло на 14% г/г, до 127 тыс. человек.

Можно заметить усиление темпов роста кредитования за первые 3 месяца. Так, в январе динамика кредитного портфеля была отрицательной (-12%), в феврале только +3%, а в марте наблюдался резкий скачок. Аналогичная ситуация с кредитной базой. Усиление темпов кредитования МСП связано как со снижением ставок и увеличением готовности банков выдавать займы малому бизнесу, так и с повышением деловой активности. Дополнительной поддержкой выступает и цифровизация, упрощающая для микробизнеса доступ к кредитным ресурсам.

Отметим, что потребность в заимствованиях у МСП носит выраженный сезонный характер: стабильно спрос на кредиты повышается к апрелю, к осенним месяцам и к концу года. В летний период, как правило, возрастает потребность в коротких кредитах, необходимых для покрытия дефицита оборотных средств в сезон спада спроса и подготовки к осеннему всплеску продаж. Весной 2020 г. сезонность усилили и карантинные ограничения, хотя уже к лету меры господдержки позволили сгладить эффект.

Можно заметить такие же сезонные колебания в срочности кредитов: к апрелю и декабрю снижается доля «коротких» кредитов (до 1 года), преимущественно направляемых на операционные нужды, в пользу более «длинных» (которые чаще всего направляются на инвестиционные цели). В апреле это может быть связано с предоставлением компаниями годовой отчетности и получением возможности запросить более «длинный» кредит по выгодным ставкам на развитие бизнеса. В декабре же предприниматели подводят итоги года и формируют стратегии, закладывая бюджет на развитие, кроме того, повышенный спрос в «горячий сезон» повышает оборачиваемость и, как следствие, делает ситуацию с оборотными средствами более комфортной.

В первые месяцы 2021 г. также наблюдается рост размера среднего кредита относительно 2020 г.: в феврале он увеличился на 19% г/г, а в марте – на 7% г/г и почти достиг уровней 2019 г. Это положительная тенденция, т.к. уменьшение среднего кредита (наблюдаемое в 2020 г.) чаще всего связано с покрытием дефицита оборотных средств.

Резюмируя, по результатам февраля-марта 2021 г. мы наблюдаем положительные сдвиги в кредитовании малого бизнеса. Увеличивается темп выдачи займов МСП, что с одной стороны говорит о привлекательных условиях со стороны банков, с другой, – о повышении деловой активности малого бизнеса, которая также приводит к росту кредитования со стороны новых заемщиков. Учитывая ярко выраженную сезонность, низкие ставки и рост экономики, мы ожидаем дальнейшего увеличения кредитования весной, причем ждем увеличения объема «длинных» кредитов, направленных на инвестиционные цели. Рост среднего размера займа почти до уровней 2019 г. также является положительной тенденцией, позволяющей ожидать достижения и превышения этих уровней к лету 2021 г.

ПАО «Промсвязьбанк»