Росбанк: Инвесторам трудно решиться на новый рывок

Фондовый рынок: Инвесторам трудно решиться на новый рывок. Отсутствие статистических или политических аргументов для ускорения экономического роста в моменте удерживает ведущие западные индексы в боковике (-0.2/+0.1%). Однако в ближайшие дни серия встреч Дж.Байдена с европейскими политиками может подкрепить настрой покупателей – помимо разрешения экономических разногласий лидеры могут выступить единым фронтом и обеспечить наименее развитым странам доступ к вакцине от Covid.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских облигаций уже ниже 1.48% годовых. Довольно сильный аукцион по размещению 10-летних облигаций позволил базовым ставкам отступить, хотя сегодня предстоит протестировать спрос на 30-летние бумаги. Вероятно, инвесторы перестали опасаться предстоящего релиза инфляции в США (сегодня в 15.30 МСК), что может обернуться ростом волатильность в случае превышения консенсуса (+0.5% м/м, 4.7% г/г).

Сырьевой рынок: Нефть не сумела достичь $73/барр. (Brent) и вернулась в интервал $71-72/ барр. после публикации недельного отчета о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США. Рост запасов дистиллятов заметно превысил ожидания, охладив надежды на резкий старт туристического сезона. Золото торговалось вблизи $1890/тр. унц.

Мировые валюты: Противники идеи «слабого доллара» защищают свои позиции. Очередная попытка индекса DXY протестировать отметку 90.0 п обернулась отскоком (90.2 п), хотя от ФРС уже никто не ждет резких заявлений. Кроме того, серьезную конкуренцию американскому регулятору в мягкости риторики сегодня может составить ЕЦБ, поэтому евро не спешит выходить за пределы 1.22.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Первичные аукционы ОФЗ прошли сильнее наших ожиданий. В частности, выделяется размещение серии 26235 (мар.31) в объеме 61 млрд руб. с небольшим дисконтом по цене ко вторичному рынку. Правда, этот результат был достигнут благодаря неординарной структуре исполненных заявок, из которой трудно делать далеко идущие выводы. Мы отмечаем неконкурентные заявки на весомые 21.5 млрд руб., 2 крупные конкурентные заявки по 10 млрд руб. каждая, а также 407 сделок по идентичной цене 90.607% в совокупном объеме 9.8 млрд руб. (предположительно, от розничных инвесторов).

С января Минфин уже разместил нового долга на 1.57 трлн руб. на валовой основе и на 1.42 трлн руб. за вычетом погашений. Остаток к размещению до конца 2021 года – 1.22 трлн руб. на валовой основе и 0.58 трлн руб. за вычетом погашений (не включая серию ОФЗ-АД 46018). Как видно из этих цифр, Минфин находится в комфортной ситуации, учитывая менее явную потребность в заимствованиях и вероятное реинвестирование средств от погашения старых выпусков ОФЗ. По данным ЦБ, из предстоящих к погашению серий ОФЗ-ПД на 640 млрд руб. на долю нерезидентов (сохранность их вложений наиболее трудно предсказывать) приходится лишь порядка 100 млрд руб. Однако для того, чтобы рынок госдолга воспрял духом на менее активном предложении нового долга, необходима стабилизация более широкого набора факторов, от геополитического фона до масштабов маневров ЦБ.

Макроэкономика: Обновление прогнозов. Приближение довольно непростого с точки зрения инфляционной динамики периода сбора урожая (июль-сентябрь), а также не утихающие инфляционные процессы в непродовольственных сегментах вынудили нас повысить прогнозы по ценовой динамике и процентных ставок. В частности, мы повысили годовую оценку инфляции до 6.2% г/г на конец сентября при условии сбора умеренных объемов урожая, достаточного для сдерживания роста цен на продукты питания и снижения давления на цены производителей. Однако в период с июля по сентябрь с новой силой могут начать действовать статистические эффекты – даже затихающие темпы инфляции в этом году будут конкурировать с дефляционными процессами прошлого года, поэтому стоит приготовиться к годовым оценкам инфляции выше 6.0% г/г. Дальнейшее снижение до 5.0% г/г в декабре и до 4.1% г/г в начале 2022 года на наш взгляд будут поддержаны охлаждением потребительского бума.

В этой связи, мы уже повысили прогноз на пятничное заседание Банка России – полагаем, +50 бп неизбежны (до 5.50%). Однако в дальнейшем не исключаем повышения ставки еще на 25 бп (до 5.75%) как отражение остаточных инфляционных процессов в июле-сентябре. В этой связи, давление на доходности госбумаг сохранится, и возврат к отметке 7.0% для 10-летних ОФЗ ожидаем не ранее начала 2022 года.