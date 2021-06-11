ПСБ: Рубль демонстрирует один из лучших результатов среди валют ЕМ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг рубль укрепился до 71,8 за доллар (+0,7%) и 87,3 за евро (+0,9%). Сначала недели рубль подорожал к доллару уже на 1,4%, показывая один из лучших результатов среди валют развивающихся стран (второе место после турецкой лиры). Вчера рубль получил поддержку от новой порции роста котировок Brent на 0,4% до 72,5 долл за баррель. Также позитивно на рубле сказываются ожидания повышения ставки ЦБР при сохранении мягкой монетарной политик ФРС и ЕЦБ. Несмотря высокий уровень инфляции в США за май (5% г/г), инвесторы все более склоняются к мнению ФРС о временных факторах роста цен. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера продолжила снижаться и достигла 1,43% (-6 б.п.), минимум с марта этого года. Такая динамика UST отражает мнение, что ФРС 15 – 16 июня сохранит действующие стимулы также, как и ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания.

По итогам торгов в четверг доходность 10-лених ОФЗ снизилась до 7,28% годовых (-5 б.п.), при этом 1-летние ОФЗ выросли в доходности до 6,19% (+8 б.п.). Давление на ближний участок кривой ОФЗ оказывают высокие данные по инфляции (6% в мае и прогноз на уровне 6,1 – 6,2% в июне с учетом данных за первую неделю). В то же время укрепление рубля и снижение доходности длинных гособлигаций на глобальном рынке способствовало усилению спроса на ОФЗ срочностью более 5 лет.

Сегодня динамика рынка ОФЗ будет зависеть от решения ЦБР по ставке и риторики регулятора относительно перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Как мы отмечали ранее, 10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,2% смотрятся интересно для покупки.

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