ИАЦ «Альпари»: Основные валюты продолжают демонстрировать снижение

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

По итогам минувшей недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (-1,09%). Меньшее падение зафиксировали канадский доллар (-0,67%), евро (-0,48%), австралийский доллар (-0,48%), британский фунт (-0,28%) и японская иена (-0,16%). Вырос только швейцарский франк (+0,14%).

На уходящей неделе индекс доллара торговался в боковом тренде четыре дня и только в пятницу вышел в плюс перед выходными днями. Недельный прирост составил 0,44%, до 90,52 пункта.

В начале недели основное влияние на валютный рынок оказывала динамика американских облигаций. В преддверии публикации инфляционного отчета в США индекс доллара зафиксировал минимум на уровне 89,83.

Потребительская инфляция в США превысила ожидания рынка. Инвесторы не восприняли серьезно отчет, поскольку глава ФРС США Джером Пауэлл неоднократно в своих выступлениях заявлял, что рост инфляции будет временным. ФРС дала понять, что может терпеть высокую инфляцию в течение некоторого времени, прежде чем перейти к сворачиванию стимулирующих мер.

Одновременно с выходом отчета началась пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард. ЕЦБ сохранил денежно-кредитную политику. Лагард ничего нового не сказала, при этом внутридневная волатильность по евро зашкаливала. Из-за отчета CPI участники рынка так и не смогли определиться с направлением.

После выхода инфляционного отчета в США доходность 10-летних гособлигаций США снижалась до 1,434%. В пятницу доллар США резко развернулся вверх. Никаких новостей за укреплением не стояло. Его укрепление вызвали основные валюты, поскольку инвесторы обратили внимание на коронавирус и высказывания представителей ЕЦБ.

Евро/доллар

За минувшую неделю евро упал на 0,48%, до 1,2108. В первой половине недели курс евро повышался до 1,2218. Укреплению единой валюты способствовал рост пары евро/фунт. Фунт ослабился на разговорах, что правительство Великобритании продлит четвертый этап снятия ограничений после 21 июня.

Представитель ЕЦБ Клаас Нот заявил, что гибкие фискальные правила потребуются в течение многих лет, поскольку денежно-кредитная политика остается ограниченной. Член правления ЕЦБ Роберт Хольцман также не видит давления инфляции — намёк на то, что темпы инфляции намного ниже уровней, необходимых для повышения ставок.

В пятницу евро растерял всю прибыль, закрыв неделю в минусе. Недельная свеча закрылась очень плохо для покупателей. На недельном таймфрейме пробита трендовая линия. Возросли риски к падению курса до 1,1995. Чтобы отменить «медвежьи» настроения покупателям нужно закрепиться выше 1,2170.

Ключевым событием на новой неделе выступит заседание FOMC, а также пресс-конференция Джерома Пауэлла.

Фунт/доллар

За минувшую неделю британский фунт упал на 0,28%, до 1,4111. По нему волатильность сохранялась высокой в течение недели и была вызвана новостями о коронавирусе и Брекзите.

В начале недели фунт ослабился на разговорах, что правительство Великобритании продлит четвертый этап снятия ограничений после 21 июня. Поскольку инвесторы и трейдеры ожидали инфляционного отчета в США, то быстро переключились на него.

Фунт снижался до 1,4073, когда заместитель председателя ЕК Марош Шефчович заявил, что блок может ответить довольно высокими тарифами в ответ на постоянные проблемы с реализацией Североирландского протокола. Тут ещё и доллар укреплялся по всему рынку.

Падение британского фунта остановила новость о том, что Великобритания заключила сделку с ЕС по вопросу рыболовства. Стороны договорились о лимите вылова для британского флота стоимостью примерно 333 млн фунтов.

Пара восстановилась до 1,4185 и в пятницу свалилась на 100 пунктов, до 1,4095. Доллар развернулся вверх, так как подешевели основные валюты. Вернулась тема коронавируса.

На 11 июня в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 7960 человек. С начала июня рост составил больше 100%. К понедельнику будет уже около 8500 человек. Видимо, на самом деле, Британия не сможет выйти из режима блокировки 21 июня, как планировалось.

На дневном и недельном таймфрейме у «британца» лучше техническая картина, чем у евро. Тем не менее, если покупатели отдадут уровень 1,4045 без боя, то падение ускорится до 1,3985. Для покупателей задача на новую неделю — удержать уровень 1,4045 и закрепиться неделю выше 1,4150.

Доллар/рубль

Рубль укреплялся к доллару до 71,55 руб. Этому способствовали дорожающая нефть, предстоящая встреча двух президентов России и США, повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 5,5%, а также общее ослабление доллара США на глобальном валютном рынке. В пятницу рубль закрылся в минусе к американцу, так как доллар резко подорожал на фоне падения евро, фунта и новозеландского доллара.

Цена на нефть марки Brent повышалась до $73,04 за баррель. По нефти цель сохраняется на отметке $75, но с понедельника цена может развернуться вниз. В Европе опять стало увеличиваться число заражений COVID-19. На рубле это тоже отразится, так как в России зафиксирован резкий скачок инфицированных с 8,5 тыс. до 13,5 тыс. в сутки.

В Москве число заболевших подскочило до 6,7 тыс. в сутки (+100% с начала июня). В столице объявили длинные выходные и комендантский час для общепита. Бизнес заговорил о новом локдауне.

Рубль отступил к 72,13 руб. Цель на уровне 70 руб. сохраняется, но неизвестно как пройдет встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена, и напугает ли нефтретрейдеров новая волна в Европе или нет. В Германии увеличения больных не наблюдается. Также рубль будет получать поддержку от налогового периода, который начинается с 15 июня.

Евро/рубль

За неделю евро подешевел на 0,75%, до 88,55 руб. несмотря на то, что Москва сделала первый шаг к локдауну, рубль остаётся сильным благодаря нефтяному рынку.

По паре евро/доллар на дневном таймфрейме зафиксирован пробой трендовой линии. Риски для ослабления евро резко возросли. В связи с этим рубль получит преимущество на этой неделе. Ближайшая цель по паре евро/рубль находится на 85,60. С учетом налогового периода и продолжения ралли по нефти, можно рассмотреть укрепление рубля до 84,55 руб. за евро.

Российский фондовый рынок

Российские индексы на минувшей неделе чувствовали себя прекрасно на фоне роста цен на нефть. В начале недели давление на нефтяные котировки оказала китайская статистика – в Китае в мае снизились объемы импорта нефти. Рынок пережил ее.

В четверг цена на нефть в моменте падала до $70,92 на фоне новости о том, что США сняли санкции с трёх бывших представителей правительства Ирана. Цена

быстро вернулась обратно, поскольку снятие санкций не имеет никакого отношения с текущим переговорам по ядерной сделке.

Поддержку ценам на нефть оказывал общий оптимизм по поводу восстановления спроса на энергоресурсы. Рост нефтяных котировок поддерживал рубль и индекс РТС. Рост индекса МосБиржи был меньше как раз из-за укрепления нацвалюты.

Индекс РТС

На минувшей неделе индекс РТС вырос на 2,70%, до 1647,06 пункта. Укрепление рубля и рост нефтяных котировок положительно сказалось на индексе РТС. По нефти цель сохраняется на отметке $75 за баррель, по рублю – 70 руб. за доллар. Тренды по индексам сильные. Признаков к развороту нет, за исключением всплеска заболеваемости коронавирусом. Цель по индексу РТС находится на уровне 1725 пунктов.

Индекс Мосбиржи

За неделю индекс МосБиржи вырос на 2,06%, до 3807,43 пункта. Индекс не раз переписывал исторический максимум и готов это делать на новой неделе. Учитывая, что индекс SP500 настроен на продолжение роста, то можно рассмотреть повышение индекса МосБиржи до 3900 пунктов.

Покупателям не дают перейти в наступление

Неделя для криптовалюты прошла относительно спокойно. Биткоин и эфир сохраняют боковое движение в ограниченных диапазонах. Восстановление цен остановил бывший президент США Дональд Трамп, который в интервью Fox Business заявил, что первая криптовалюта «выглядит как афера».

Поддержку рынок получил от новостей из Сальвадора. Кто бы мог подумать, что спекулянты зацепятся за нее. Сальвадор — небольшая страна центральной Америки с населением в 6,5 млн человек. Уровень преступности в Сальвадоре — один из самых высоких в Латинской Америке. Национальная валюта в стране — доллар США. На этой неделе ещё добавился биткоин. Он стал законным платежным средством. За инвестирование в экономику страны 3 BTC предоставляется гражданство. Были и другие положительные новости для крипторынка, но покупатели так и не смогли использовать их для возобновления роста.

Биткоин в Индии легализуют как класс активов. Контролировать регулирование цифровой валюты будет Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). Онлайн-брокер Interactive Brokers планирует до конца лета добавить поддержку криптовалют из-за растущего спроса со стороны клиентов. Власти Техаса разрешили банкам хранить криптовалюту.

Биткоин/доллар

На момент написания обзора биткоин стоит $34903. Недельные потери составляют 2,53%. Ситуация на рынке остается неопределенной. Цена два раза опускалась до отметки $31 тыс. От последнего роста с $31000 до $38491 коррекция оставила 50%. Есть сомнение, что покупатели удержат этот уровень $34500, поскольку в пятницу доллар закрылся ростом против основных валют. На дневном таймфрейме сформировались по многим валютам «медвежьи» сигналы, что указывает на возможное продолжение укрепления доллара. Если цена провалится, то поддержкой выступит уровень $32900. Чтобы нивелировать «медвежьи» настроения, цене нужно подняться выше $40 тыс. Регуляторы своими заявлениями не дают покупателям сгруппироваться и перейти в наступление. Все попытки заканчиваются провалом.

Эфир/доллар

Эфир на момент написания обзора за неделю теряет 14,5%. Пара ETH/USDt упала до $2322. Эфир находится под давлением из-за его продаж в паре ETH/BTC. «Бычий» настрой по альтам угасает, что негативно сказывается на динамике основной пары с долларом и тизером (USDt). Ситуация неопределенная. Неизвестно, какие новости вызовут на рынке ралли или очередной обвал. Объемы низкие. У покупателей депрессия. Для покупателей стоит задача пройти уровень $3000, у продавцов — опустить курс до $1700.

Нефтяной рынок

На прошлой неделе, с 7 по 11 июня, нефтяной рынок продолжил расти, хотя рост стал более сдержанным: цена смеси Brent за неделю повысилась на 1,3%, обновив очередной максимум в $72 за баррель и вернувшись на уровни весны докризисного 2019 года.

Вышедшие на прошлой неделе июньские доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства оказались достаточно оптимистичными. Так, в МЭА ожидают, что мировой спрос на нефть к концу 2022 года может восстановиться на уровне 2019 года, а ОПЕК отчитался о том, что страны-участницы ОПЕК+ выполнили сделку в мае на 125%.

Новости о закрытии в США нефтепровода Keystone XL также является «бычьим» фактором для нефти, однако сдерживают рост опасения скорой отмены антииранского эмбарго.

На следующей неделе переговоры стран Запада и Ирана по ядерной сделке могут возобновиться, что вызовет повышенную волатильность нефтяных цен, поэтому на будущей неделе ожидаем цену Brent в коридоре $70-72 за баррель.

Рынок драгметаллов

Рынок драгоценных металлов на второй неделе июня выглядел неплохо: колебания курсов валют создали основу для роста цены на золото и серебро, пока иных фундаментальных поводов для повышения котировок не проявилось. За неделю цены на золото выросли на 0,75%. Серебро подорожало за пять торговых дней на 1,8%.

Слабость доллара сохраняется ключевым триггером для возможности повышения цен на золото. Спроса на золото как на безопасный актив сейчас практически нет, рынки капитала настроены позитивно: индекс S&P 500 находится на исторических пиках, DJIA и Nasdaq — всего на 1% ниже своих максимальных отметок. Со стороны промышленности и производства активизации интереса к золоту пока нет, восстановление после коронавирусного спада идет слишком медленно.

В золоте есть потенциал повышения к $1905/1925 за тройскую унцию, если биржевой настрой сохранится без принципиальных изменений. Серебро выглядит более устойчивым в повышении цен, если унции удастся закрепиться выше $28,50, будет открыта дорога к $28,70.