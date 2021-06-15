Росбанк: Интерес покупателей остается зависимым от локальных центральных банков

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Интерес покупателей остается зависимым от локальных центральных банков. Американские и европейские индексы обновили очередные пиковые уровни (+0.2%), не ожидая сюрпризов от предстоящего заседания ФРС. Китайские площадки сегодня сместились преимущественно в красную зону (-1.1%) на фоне сокращения предложения ликвидности Народным Банком Китая и коррекцией юаня обратно до 6.40 против доллара.

Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.49% годовых (+7 бп с пятничных минимальных уровней). Сокращение коротких позиций против американских казначейских бумаг, вероятно, подошло к логическому завершению. Сомнений в готовности ФРС демонстрировать жесткую позицию именно сейчас все больше, поэтому траектория базовых ставок продолжит развиваться лишь под влиянием новых сигналов об ускорении инфляционных процессов.

Сырьевой рынок: Нефть штурмует новые высоты. Баррель Brent достиг интервала $73.0-73.5 в начале текущей недели. Тройская унция золота ($1850-1870) осталась под давлением крепкого доллара.

Мировые валюты: Евро вернулся в интервал 1.21-1.22. Динамика американской валюты и укрепление долларовых ставок в конце прошлой недели имеют схожие свойства – игра против американской экономики не приносит своих плодов, что отчасти оправдано в свете обострившихся рисков третьей волны пандемии и конкурентной мягкости позиции ФРС по сравнению с другими центральными банками.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Минфин подготовился к первичным аукционам в условиях ограничений со стороны США, объявив в пятницу, 11 июня о регистрации 3 новых серий ОФЗ-ПД с погашением в марте 2029 года (выпуск 26237), июле 2031 года (26239) и мае 2041 года (26238). Мы не заметили каких-либо структурных особенностей у новых эмиссий, что подтверждает их цель – оградить после 14 июня (дата вступлений ограничений США в силу) участников-нерезидентов от рисков, способных привести к вынужденной ликвидации длинных позиций в российском госдолге. Примечательно, что в качестве первых 3 новых серий Минфин зарегистрировал длинные выпуски, что подтверждает фокус ведомства на привлечение длинного долга в условиях нынешней плоской формы кривой ОФЗ. Параметры завтрашних первичных аукционов будут объявлены позднее сегодня.

Макроэкономика: Банк России повысил ключевую ставку на 50 бп (до 5.50% годовых). Изменение набора предпосылок с апрельского заседания по текущий момент – один из ключевых аргументов принятого решения об ужесточении процентной политики, а также ужесточения риторики. По мнению регулятора, доминантой текущей ситуации в экономике является стремительная скорость ее восстановления, движимая внутренним спросом и, как следствие, усиливающая ценовые перекосы и ожидания. В результате экономика может достичь предкризисных уровней уже к середине 2021 года, однако последующая траектория ввиду ограниченного производственного потенциала будет сопровождаться проинфляционными рисками. Под этим тезисом мы понимаем ответ Банка России на глобальную дискуссию об инфляции «переходного периода», то есть полагаем, что он рассматривает ее, скорее, как устойчивую проблему.

И все же жесткость риторики, на наш взгляд, не стоит расценивать как «безусловную». На это намекает ответ на один из вопросов в ходе пресс-конференции о рассмотренных вариантах повышения ставки. Сценарий повышения ставки сразу на 100 бп не получил развития. Во-первых, пятничное решение не стоит рассматривать в отрыве от уже реализованного ужесточения политики с начала года (в марте-апреле +75 бп), что с учетом временного лага будет усиливать свое влияние к концу 2021 года. Во-вторых, нетипичная сезонная динамика цен усложняет оценки масштабов «инфляционного сюрприза», а быстрое ужесточение политики де-факто бессильно перед краткосрочными шоками. В этой связи наиболее подходящей тактикой остается критическое оценивание новых выходящих данных, притом предстоящий урожайный сезон может оказать заметное позитивное влияние на динамику годовых оценок инфляции и ожиданий потребителей.

Ожидания относительно июльского заседания смешаны – набор вариантов для ужесточения политики остается широким, что позволяет нам придерживаться базового сценария повышения ставки на 25 бп. Однако мы не исключаем альтернатив (более или менее жестких действий) в случае неординарных статданных.