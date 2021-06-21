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«Фридом Финанс»: Боковик может перейти в коррекцию

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции ТКС (+5,32%). В аутсайдеры попали бумаги Мосэнерго (-4,82%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72-73.

Рынок продолжает снижение. Динамику котировок, отмечающуюся на российских биржевых площадках с начала месяца, еще можно назвать боковой. Однако шансы на переход к коррекции продолжают увеличиваться: снижение рынка за прошедшую неделю составило 1,5%. Пара USD/RUB выросла до максимума за последние 10 дней. Значимые новости на локальном рынке отсутствуют. Приток средств в фонды, ориентированные на Россию, сократился до нуля.

На ведущих мировых биржах также наблюдается отрицательная динамика. Мы ожидаем, что коррекция в США на предстоящей неделе может усилиться, но пока не выйдет за рамки технической и российский рынок будет торговаться в тренде ведущих мировых площадок. Ближайшей поддержкой является отметка 3700 пунктов по индексу Мосбиржи. Лучше рынка, на наш взгляд, будут выглядеть акции ИТ-сектора, непродовольственного ретейла и телекомов, а аутсайдерами могут стать бумаги банков и металлургических компаний. При этом снижение, по всей видимости, будет неглубоким и непродолжительным, поскольку высокий спрос на сырьевые активы на фоне восстановления мировой экономики пока сохраняется.

Торговая идея: OZON.ru (+1,85%), спек. покупка, ближайшая цель: 5 000 руб.Драйверами роста выступает высокий потребительский спрос на товары на фоне слабого туристического сезона.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,00–73,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3780–3800 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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