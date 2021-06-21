«Открытие»: Российский рынок может начать день с просадки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный из-за опасений более раннего сокращения стимулов ФРС.

Азиатские рынки под давлением, как и большинство региональных валют. Впрочем, о бегстве от риска также сигнализирует укрепление иены.

Нефть пытается дорожать на фоне президентских выборов в Иране, на которых победил сторонник жёсткой линии.

Российский рынок может начать день с просадки вслед за внешними площадками. Рубль на утренних торгах также теряет свои позиции, но сражается за уровень 73,0 за доллар.

Итоги прошлой недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи снизился с 3841,53 п. до 3802,95 п., а РТС с 1678,57 п. до 1646,72 п. Пара EUR-USD упала с $1,2109 до $1,186. Пара USD-RUB поднялась с 72,13 до 72,85, а EUR-RUB упала с 87,32 до 86,38. Нефть Brent подорожала за неделю с $72,69 до $73,51 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1879,6 до $1769,90 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 1044,61 тонн до 1053,06 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4247,44 п. до 4166,45 п.

Прошедшая неделя принесла, как позитивные эмоции, так и весьма негативные. Китай объявил о том, что будет использовать стратегические резервы металлов для контроля цен на рынке. В США и прочих странах G7 вновь вернули к жизни идею искусственного происхождения коронавируса, который, естественно, был создан в Китае. Переговоры РФ и США в Женеве прошли достаточно конструктивно, хотя конкретных результатов было мало. Тем не менее, стороны вновь заявили свою приверженность дальнейшего контроля вооружений, а также договорились о продолжении консультаций и работы, включая сферу безопасности в интернете. Однако самым неприятным оказалось заседание ФРС. Американский регулятор начал задумываться о том, чтобы определить время сокращения покупки облигаций, а также изменились ожидания изменения ставки. Теперь представители ФРС ждут целых два повышения уже в 2023 году. На этом фоне началось резкое укрепление доллара и отступление по всем направления финансового рынка. Рубль удерживал свои позиции за счёт улучшения геополитических перспектив, но в конце недели всё же поддался общему настроению бегства от риска. На предстоящей неделе оценим предварительные данные по деловой активности в мире. Если восстановление экономики продолжится столь же высокими темпами, как и в мае, то о сокращении стимулов могут задуматься все ведущие регуляторы.

События предстоящей недели

Народный Банк Китая примет решение по ставкам в начале недели. Впрочем, изменений не ожидается. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. В Европе ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США вечером выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. В России выйдет статистика по росту реальных зарплат в апреле, а также розничным продажам в мае. Если с ростом зарплат ожидается рост на 2,1%, а вот в случае розничных продаж годовой прирост может составить 23%. Бумаги НЛМК торгуются последний день с дивидендами 7,71 рублей на акцию. Последний день приёма заявок в рамках обратного выкупа акций Банка «Санкт-Петербург» по 58 рублей за бумагу.

Вторник будет достаточно скудным на события днём. Великобритания опубликует статистику CBI по промышленным заказам. В США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья за май. В еврозоне выйдет индекс доверия потребителей. В США вечером выступят президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дели, а затем председатель ФРС Джером Пауэлл. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Австралия опубликует в среду протокол заседания Резервного Банка. В этот день также публикуются предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны повысится до 58,8 п. с 57,1 п. В США производственный PMI может снизиться до 61,5 п. с 62,1 п., а в сфере услуг до 70,0 п. с 70,4 п. Далее статистика продаж нового жилья в США, а затем отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером выступит председатель ФРС Рафаэль Бостик. В России выйдут данные по промышленному производству в мае. Ожидается годовой прирост на 10,5%. TCS Group проведёт день бизнес стратегии. Бумаги «Газпром нефти» торгуются последний день с дивидендами 10 рублей на акцию, как и бумаги «Селигдар» 1,95 рублей на акцию. Аналогичное относится к бумагам «Магнит» (245,31 рублей на акцию).

Германия в четверг опубликует индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. Банк Англии проведёт заседание по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет статистика заказов на товары длительного пользования, объём которых мог увеличиться за май на 2,7%. США уточнят ВВП за I квартал, но изменений предварительной оценки не ожидается. ФРС опубликует результаты стресс-тестирования банков. Вечером выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

Новая Зеландия в пятницу сообщит данные по экспорту и импорту за май. Далее в Европе Германия выпустит индекс потребительского климата (Gfk). В США очередной день статистики по инфляции. Ожидается, что базовый индекс цен личного потребления ускорит рост в мае до 3,4% с 3,1% в апреле. Далее итоговый индекс потребительского доверия Университета Мичигана за июнь, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России последний день торговли с дивидендами в бумагах «Ленэнерго» 0,2626 рублей на обыкновенную и 15,1688 рублей на привилегированную акцию.

Капитал бежит от риска

Новая неделя на финансовых рынках продолжает тенденции возникшие после неожиданных изменений в прогнозах ФРС. Неприятностей добавили слова президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который вовсе считает необходимым начать обсуждение сокращения покупок облигаций уже сейчас. Он предполагает первое повышение ставки в 2022 году, так как инфляция будет гораздо выше, чем это прогнозируют в ФРС.

Доллар продолжил укрепляться на торгах в Азии, но одновременно происходит падение доходности по казначейским обязательствам США. В рамках азиатской сессии по 10-летним обязательствам она упала до 1,37%, или почти на 7 базисных пункта. Последнее, скорее, говорит о бегстве капитала из риска в наиболее ликвидные инструменты. На это же указывает укрепление иены на 0,3% до 109,8 за доллар.

На японском рынке преобладали продажи. В моменте лишь одна бумага в составе Nikkei 225 торговалась в плюсе. Даже акции производителей индустрии микросхем, где наблюдается явный дефицит, оказались под давлением. Бумаги Tokyo Electron и Advantest теряли более 4%. Однако комментарии местных финансистов говорят о том, что рынок чрезмерно реагирует на изменения в будущей политике ФРС. Главным сейчас является то, что к процессу вакцинации присоединяется частный сектор. Тысячи компаний, включая таких гигантов, как Toyota и SoftBank Group, с понедельника начнут вакцинировать своих работников без отрыва от производства.

Народный Банк Китая сохранил ставки для премиальных заёмщиков на прежнем уровне Ставка на 1 год оставлена на уровне 3,85%, а на 5 лет на уровне 4,65%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 27883,37 п. (-3,73%),

Hang Seng - 28358,62 п. (-1,54%),

Shanghai Composite - 3520,17 п. (-0,14%).

Новый президент Ирана может осложнить переговорный процесс по ядерной сделке

Нефть пыталась дорожать на азиатских торгах. Промышленные металлы демонстрировали разнонаправленную динамику.

По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США выросло на 8 штук до 373 единиц.

По расчётам Reuters, Китай в мае использовал нефть из хранилищ до 589 тыс. бар. в сутки. Импорт в этот месяц составил 40,97 млн тонн, а внутреннее производство 17,03 млн тонн. Меж тем объёмы переработки составили рекордные 60,5 млн тонн. ,

Переговоры по ядерной сделке с Ираном поставлены на паузу после президентских выборов, которые выиграл Ибрагим Раиси. Нового президента исламской республики причисляют к религиозным консерваторам. Поэтому дипломатам может потребоваться какое-то время для уточнения новых ориентиров.

По состоянию на 8:45 мск: