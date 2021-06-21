«Открытие»: Российский рынок может начать день с просадки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям
Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России негативный из-за опасений более раннего сокращения стимулов ФРС.
- Азиатские рынки под давлением, как и большинство региональных валют. Впрочем, о бегстве от риска также сигнализирует укрепление иены.
- Нефть пытается дорожать на фоне президентских выборов в Иране, на которых победил сторонник жёсткой линии.
- Российский рынок может начать день с просадки вслед за внешними площадками. Рубль на утренних торгах также теряет свои позиции, но сражается за уровень 73,0 за доллар.
Итоги прошлой недели
По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи снизился с 3841,53 п. до 3802,95 п., а РТС с 1678,57 п. до 1646,72 п. Пара EUR-USD упала с $1,2109 до $1,186. Пара USD-RUB поднялась с 72,13 до 72,85, а EUR-RUB упала с 87,32 до 86,38. Нефть Brent подорожала за неделю с $72,69 до $73,51 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1879,6 до $1769,90 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 1044,61 тонн до 1053,06 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4247,44 п. до 4166,45 п.
Прошедшая неделя принесла, как позитивные эмоции, так и весьма негативные. Китай объявил о том, что будет использовать стратегические резервы металлов для контроля цен на рынке. В США и прочих странах G7 вновь вернули к жизни идею искусственного происхождения коронавируса, который, естественно, был создан в Китае. Переговоры РФ и США в Женеве прошли достаточно конструктивно, хотя конкретных результатов было мало. Тем не менее, стороны вновь заявили свою приверженность дальнейшего контроля вооружений, а также договорились о продолжении консультаций и работы, включая сферу безопасности в интернете. Однако самым неприятным оказалось заседание ФРС. Американский регулятор начал задумываться о том, чтобы определить время сокращения покупки облигаций, а также изменились ожидания изменения ставки. Теперь представители ФРС ждут целых два повышения уже в 2023 году. На этом фоне началось резкое укрепление доллара и отступление по всем направления финансового рынка. Рубль удерживал свои позиции за счёт улучшения геополитических перспектив, но в конце недели всё же поддался общему настроению бегства от риска. На предстоящей неделе оценим предварительные данные по деловой активности в мире. Если восстановление экономики продолжится столь же высокими темпами, как и в мае, то о сокращении стимулов могут задуматься все ведущие регуляторы.
События предстоящей недели
Народный Банк Китая примет решение по ставкам в начале недели. Впрочем, изменений не ожидается. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. В Европе ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США вечером выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. В России выйдет статистика по росту реальных зарплат в апреле, а также розничным продажам в мае. Если с ростом зарплат ожидается рост на 2,1%, а вот в случае розничных продаж годовой прирост может составить 23%. Бумаги НЛМК торгуются последний день с дивидендами 7,71 рублей на акцию. Последний день приёма заявок в рамках обратного выкупа акций Банка «Санкт-Петербург» по 58 рублей за бумагу.
Вторник будет достаточно скудным на события днём. Великобритания опубликует статистику CBI по промышленным заказам. В США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья за май. В еврозоне выйдет индекс доверия потребителей. В США вечером выступят президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дели, а затем председатель ФРС Джером Пауэлл. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.
Австралия опубликует в среду протокол заседания Резервного Банка. В этот день также публикуются предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны повысится до 58,8 п. с 57,1 п. В США производственный PMI может снизиться до 61,5 п. с 62,1 п., а в сфере услуг до 70,0 п. с 70,4 п. Далее статистика продаж нового жилья в США, а затем отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером выступит председатель ФРС Рафаэль Бостик. В России выйдут данные по промышленному производству в мае. Ожидается годовой прирост на 10,5%. TCS Group проведёт день бизнес стратегии. Бумаги «Газпром нефти» торгуются последний день с дивидендами 10 рублей на акцию, как и бумаги «Селигдар» 1,95 рублей на акцию. Аналогичное относится к бумагам «Магнит» (245,31 рублей на акцию).
Германия в четверг опубликует индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. Банк Англии проведёт заседание по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет статистика заказов на товары длительного пользования, объём которых мог увеличиться за май на 2,7%. США уточнят ВВП за I квартал, но изменений предварительной оценки не ожидается. ФРС опубликует результаты стресс-тестирования банков. Вечером выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.
Новая Зеландия в пятницу сообщит данные по экспорту и импорту за май. Далее в Европе Германия выпустит индекс потребительского климата (Gfk). В США очередной день статистики по инфляции. Ожидается, что базовый индекс цен личного потребления ускорит рост в мае до 3,4% с 3,1% в апреле. Далее итоговый индекс потребительского доверия Университета Мичигана за июнь, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России последний день торговли с дивидендами в бумагах «Ленэнерго» 0,2626 рублей на обыкновенную и 15,1688 рублей на привилегированную акцию.
Капитал бежит от риска
Новая неделя на финансовых рынках продолжает тенденции возникшие после неожиданных изменений в прогнозах ФРС. Неприятностей добавили слова президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который вовсе считает необходимым начать обсуждение сокращения покупок облигаций уже сейчас. Он предполагает первое повышение ставки в 2022 году, так как инфляция будет гораздо выше, чем это прогнозируют в ФРС.
- Доллар продолжил укрепляться на торгах в Азии, но одновременно происходит падение доходности по казначейским обязательствам США. В рамках азиатской сессии по 10-летним обязательствам она упала до 1,37%, или почти на 7 базисных пункта. Последнее, скорее, говорит о бегстве капитала из риска в наиболее ликвидные инструменты. На это же указывает укрепление иены на 0,3% до 109,8 за доллар.
- На японском рынке преобладали продажи. В моменте лишь одна бумага в составе Nikkei 225 торговалась в плюсе. Даже акции производителей индустрии микросхем, где наблюдается явный дефицит, оказались под давлением. Бумаги Tokyo Electron и Advantest теряли более 4%. Однако комментарии местных финансистов говорят о том, что рынок чрезмерно реагирует на изменения в будущей политике ФРС. Главным сейчас является то, что к процессу вакцинации присоединяется частный сектор. Тысячи компаний, включая таких гигантов, как Toyota и SoftBank Group, с понедельника начнут вакцинировать своих работников без отрыва от производства.
- Народный Банк Китая сохранил ставки для премиальных заёмщиков на прежнем уровне Ставка на 1 год оставлена на уровне 3,85%, а на 5 лет на уровне 4,65%.
По состоянию на 8:25 мск:
- NIKKEI 225 - 27883,37 п. (-3,73%),
- Hang Seng - 28358,62 п. (-1,54%),
- Shanghai Composite - 3520,17 п. (-0,14%).
Новый президент Ирана может осложнить переговорный процесс по ядерной сделке
Нефть пыталась дорожать на азиатских торгах. Промышленные металлы демонстрировали разнонаправленную динамику.
- По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США выросло на 8 штук до 373 единиц.
- По расчётам Reuters, Китай в мае использовал нефть из хранилищ до 589 тыс. бар. в сутки. Импорт в этот месяц составил 40,97 млн тонн, а внутреннее производство 17,03 млн тонн. Меж тем объёмы переработки составили рекордные 60,5 млн тонн. ,
- Переговоры по ядерной сделке с Ираном поставлены на паузу после президентских выборов, которые выиграл Ибрагим Раиси. Нового президента исламской республики причисляют к религиозным консерваторам. Поэтому дипломатам может потребоваться какое-то время для уточнения новых ориентиров.
По состоянию на 8:45 мск:
- Brent - $73,7 (+0,26%),
- WTI - $71,55 (+0,36%),
- Золото - $1768,2 (-0,05%),
- Медь - $9107,33 (-0,63%),
- Никель - $17335 (+1,06%).