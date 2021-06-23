«Открытие»: Инвесторы всё больше верят в дорогую нефть

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»
Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный.
- Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, как и сырьевые контракты.
- Однако индекс доллара растёт в пределах 0,15%. Валюты риска CAD, AUD и NZD слабеют от 0,15% до 0,25%.
- Российский рынок может продолжить рост в начале дня. Рубль на утренних торгах укрепляет свои позиции и торгуется ниже 87,0 за евро.
События предстоящего дня
- В среду публикуются предварительные индексы деловой активности по различным странам.
- Ожидается, что сводный индикатор еврозоны повысится до 58,8 п. с 57,1 п.
- В США производственный PMI может снизиться до 61,5 п. с 62,1 п., а в сфере услуг до 70,0 п. с 70,4 п. Далее статистика продаж нового жилья в США, а затем отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером выступит председатель ФРС Рафаэль Бостик.
- В России выйдут данные по промышленному производству в мае. Ожидается годовой прирост на 10,5%. TCS Group проведёт день бизнес стратегии. Бумаги «Газпром нефти» торгуются последний день с дивидендами 10 рублей на акцию, как и бумаги «Селигдар» 1,95 рублей на акцию. Аналогичное относится к бумагам «Магнит» (245,31 рублей на акцию).
Инвесторы всё больше верят в дорогую нефть
Отечественный рынок смог завершить день в плюсе благодаря нефтегазовому сектору. Нефть дважды предпринимала попытку выйти выше $75 за баррель Brent, но пока попытки завершаются неудачей. Тем не менее, общие ожидания на рынке говорят о том, что нефть будет оставаться относительно дорогой. Тем более, что в странах с «зелёной» идеей оказывается давление на банки с целью их отказа от финансирования проектов ископаемого топлива.
- По итогам торгов 22 июня индекс МосБиржи - 3821,68 п. (+0,22%), а РТС - 1645,59 п. (+0,19%).
- 7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Сектор нефти и газа показал лучшую динамику (+0,73%), а информационные технологии самое сильное снижение (-1,48%) за счёт одновременного падения бумаг Mail.ru и «Яндекс».
- Сектор металлов и добычи потерял 0,22%. В данном случае основные потери принесли акции НЛМК (-3,83%), которые торговались первый день без дивидендов. Впрочем, также в минусе были ММК (-1,27%), ГМК «Норникель» (-1,16%) и «Северсталь» (-0,62%). В бумагах «ВСМПО-Ависма» рост на 3,3% благодаря продаже пакета «Русгидро».
- Бумаги «РусАл» (+3,72%) показали позитивную динамику, поскольку именно эта компания стала покупателем 4,35% «Русгидро» (+0,47%), что сделало её третьим крупнейшим акционером. В последнее время «РусАл» пытается повысить свой имидж в качестве «зелёного» производителя алюминия и вложение средств в гидрогенерирующую компанию вполне укладывается в рамки данной стратегии.
ФРС обещает не торопиться с ужесточением денежной политики
Рубль к вечеру начал отыгрывать свои потери, как против евро, так и доллара. Поводом для наступления стали заявления представителей ФРС, которые продолжают утверждать временный характер текущей инфляции, а также обещают всестороннюю поддержку экономики, пока не произойдёт полное её восстановление.
- В частности, председатель ФРС Джером Пауэлл общался с подкомитетом палаты представителей по вопросам программ поддержки в условиях пандемии. «Мы в ФРС будем делать всё возможное для поддержки экономики столько времени, сколько потребуется для полного восстановления», - заявил он. Естественно, что текущий всплеск инфляции он вновь назвал временным явлением.
- Также поддержку рублю оказывают внутренние события. Минфин РФ планирует 23 июня 2021 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом ОФЗ-ПД 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 30 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД 26237 с погашением 14 марта 2029 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. То есть, инвесторам будут предложены бумаги с длительным сроком обращения и с относительно коротким.
- На Forex доллар укреплялся большую часть дня, но к вечеру начал слабеть. Валюты риска AUD и NZD укрепляли свои позиции на 0,2% и 0,5% соответственно.
По состоянию на 23:50 мск:
- DXY - 91.73 п. (-0,19%),
- USD-RUB – 72,87 (-0,35%),
- EUR-RUB – 87,06 (-0,11%),
- EUR-USD - $1,194 (+0,19%),
- GBP-USD - $1,395 (+0,07%),
- USD-JPY – 110,66 (+0,34%).
Председатель ФРС продолжает успокаивать рынок
Американскому рынку вполне хватило заверений председателя Джерома Пауэлла, чтобы обновить максимум по индексу NASDAQ. Отвечая на вопросы конгрессменов, Пауэлл отметил, что регулятору предстоит проявить терпение в вопросе сокращения своей стимулирующей политики на фоне столь необычной ситуации открывающейся экономики.
- Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,47%, а вверх пошли традиционные бумаги новой экономики: Netflix (+2.38%), Amazon (+1.49%), Apple (+1.27%), Microsoft (+1.10%).
- Продажи домов на вторичном рынке сократились за май на 0,9% до 5,8 млн в годовом пересчёте. По сравнению с маем прошлого года продажи выросли почти на 45%.
- 9 секторов рынка показали рост и 2 снизились. Самое сильное снижение в коммунальных услугах (-0,68%), а самый сильный рост в цикличных товарах (+1,04%).
По итогам торгов:
- DJIA – 33945,58 п. (+0,20%),
- S&P 500- 4246,44 п. (+0.51%),
- NASDAQ – 14253,27 п. (+0,79%).
Азия ориентируется на индексы США
Азиатские рынки повышались вслед за США. Основное внимание к технологичным компаниям.
- Японские акции пытались расти. Сигналом принятия риска стало ослабление иены до 110,8 за доллар. Однако лидер предыдущего дня сектор морских перевозок оказался под давлением. Предварительный индекс деловой активности в промышленности Японии снизился до 51,5 п. с 53,0 п. в мае, но в сфере услуг вырос до 47,2 п. с 46,5 п.
По состоянию на 8:20 мск:
- NIKKEI 225 - 28898,54 п. (+0,05%),
- Hang Seng - 28730,92 п. (+1,49%),
- Shanghai Composite - 3570,17 п. (+0,36%).
Американские запасы нефти вновь активно снижаются
Заверения председателя ФРС и ослабление доллара привели к позитивной динамике сырьевых контрактов. В нефти дополнительный стимул роста в виде более сильного снижения запасов, чем ожидалось.
- По данным API, на неделе до 18 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,96 млн бар., а дистиллятов на 0,99 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 6,3 млн бар., а также рост запасов бензина на 1,3 млн бар. и дистиллятов на 1,0 млн бар.
- Китайская комиссия по реформам и развитию сформировала несколько команд для изучения ситуации с поставками различных сырьевых товаров от их добычи до переработки, чтобы понять источники чрезмерного роста цен.
По состоянию на 8:40 мск:
- Brent - $75,23 (+0,56%),
- WTI - $73,16 (+0,43%),
- Золото - $1779 (+0,09%),
- Медь - $9395,03 (+0,74%),
- Никель - $17900 (+0,88%).