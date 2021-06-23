Комментарии «Открытие»: Инвесторы всё больше верят в дорогую нефть Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research» Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, как и сырьевые контракты.

Однако индекс доллара растёт в пределах 0,15%. Валюты риска CAD, AUD и NZD слабеют от 0,15% до 0,25%.

Российский рынок может продолжить рост в начале дня. Рубль на утренних торгах укрепляет свои позиции и торгуется ниже 87,0 за евро. События предстоящего дня В среду публикуются предварительные индексы деловой активности по различным странам.

Ожидается, что сводный индикатор еврозоны повысится до 58,8 п. с 57,1 п.

В США производственный PMI может снизиться до 61,5 п. с 62,1 п., а в сфере услуг до 70,0 п. с 70,4 п. Далее статистика продаж нового жилья в США, а затем отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером выступит председатель ФРС Рафаэль Бостик.

В России выйдут данные по промышленному производству в мае. Ожидается годовой прирост на 10,5%. TCS Group проведёт день бизнес стратегии. Бумаги «Газпром нефти» торгуются последний день с дивидендами 10 рублей на акцию, как и бумаги «Селигдар» 1,95 рублей на акцию. Аналогичное относится к бумагам «Магнит» (245,31 рублей на акцию). Инвесторы всё больше верят в дорогую нефть Отечественный рынок смог завершить день в плюсе благодаря нефтегазовому сектору. Нефть дважды предпринимала попытку выйти выше $75 за баррель Brent, но пока попытки завершаются неудачей. Тем не менее, общие ожидания на рынке говорят о том, что нефть будет оставаться относительно дорогой. Тем более, что в странах с «зелёной» идеей оказывается давление на банки с целью их отказа от финансирования проектов ископаемого топлива. По итогам торгов 22 июня индекс МосБиржи - 3821,68 п. (+0,22%), а РТС - 1645,59 п. (+0,19%).

7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Сектор нефти и газа показал лучшую динамику (+0,73%), а информационные технологии самое сильное снижение (-1,48%) за счёт одновременного падения бумаг Mail.ru и «Яндекс».

Сектор металлов и добычи потерял 0,22%. В данном случае основные потери принесли акции НЛМК (-3,83%), которые торговались первый день без дивидендов. Впрочем, также в минусе были ММК (-1,27%), ГМК «Норникель» (-1,16%) и «Северсталь» (-0,62%). В бумагах «ВСМПО-Ависма» рост на 3,3% благодаря продаже пакета «Русгидро».

Бумаги «РусАл» (+3,72%) показали позитивную динамику, поскольку именно эта компания стала покупателем 4,35% «Русгидро» (+0,47%), что сделало её третьим крупнейшим акционером. В последнее время «РусАл» пытается повысить свой имидж в качестве «зелёного» производителя алюминия и вложение средств в гидрогенерирующую компанию вполне укладывается в рамки данной стратегии. ФРС обещает не торопиться с ужесточением денежной политики Рубль к вечеру начал отыгрывать свои потери, как против евро, так и доллара. Поводом для наступления стали заявления представителей ФРС, которые продолжают утверждать временный характер текущей инфляции, а также обещают всестороннюю поддержку экономики, пока не произойдёт полное её восстановление. В частности, председатель ФРС Джером Пауэлл общался с подкомитетом палаты представителей по вопросам программ поддержки в условиях пандемии. «Мы в ФРС будем делать всё возможное для поддержки экономики столько времени, сколько потребуется для полного восстановления», - заявил он. Естественно, что текущий всплеск инфляции он вновь назвал временным явлением.

Также поддержку рублю оказывают внутренние события. Минфин РФ планирует 23 июня 2021 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом ОФЗ-ПД 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 30 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД 26237 с погашением 14 марта 2029 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. То есть, инвесторам будут предложены бумаги с длительным сроком обращения и с относительно коротким.

На Forex доллар укреплялся большую часть дня, но к вечеру начал слабеть. Валюты риска AUD и NZD укрепляли свои позиции на 0,2% и 0,5% соответственно. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 91.73 п. (-0,19%),

USD-RUB – 72,87 (-0,35%),

EUR-RUB – 87,06 (-0,11%),

EUR-USD - $1,194 (+0,19%),

GBP-USD - $1,395 (+0,07%),

USD-JPY – 110,66 (+0,34%). Председатель ФРС продолжает успокаивать рынок Американскому рынку вполне хватило заверений председателя Джерома Пауэлла, чтобы обновить максимум по индексу NASDAQ. Отвечая на вопросы конгрессменов, Пауэлл отметил, что регулятору предстоит проявить терпение в вопросе сокращения своей стимулирующей политики на фоне столь необычной ситуации открывающейся экономики. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,47%, а вверх пошли традиционные бумаги новой экономики: Netflix (+2.38%), Amazon (+1.49%), Apple (+1.27%), Microsoft (+1.10%).

Продажи домов на вторичном рынке сократились за май на 0,9% до 5,8 млн в годовом пересчёте. По сравнению с маем прошлого года продажи выросли почти на 45%.

9 секторов рынка показали рост и 2 снизились. Самое сильное снижение в коммунальных услугах (-0,68%), а самый сильный рост в цикличных товарах (+1,04%). По итогам торгов: DJIA – 33945,58 п. (+0,20%),

S&P 500- 4246,44 п. (+0.51%),

NASDAQ – 14253,27 п. (+0,79%). Азия ориентируется на индексы США Азиатские рынки повышались вслед за США. Основное внимание к технологичным компаниям. Японские акции пытались расти. Сигналом принятия риска стало ослабление иены до 110,8 за доллар. Однако лидер предыдущего дня сектор морских перевозок оказался под давлением. Предварительный индекс деловой активности в промышленности Японии снизился до 51,5 п. с 53,0 п. в мае, но в сфере услуг вырос до 47,2 п. с 46,5 п. По состоянию на 8:20 мск: NIKKEI 225 - 28898,54 п. (+0,05%),

Hang Seng - 28730,92 п. (+1,49%),

Shanghai Composite - 3570,17 п. (+0,36%). Американские запасы нефти вновь активно снижаются Заверения председателя ФРС и ослабление доллара привели к позитивной динамике сырьевых контрактов. В нефти дополнительный стимул роста в виде более сильного снижения запасов, чем ожидалось. По данным API, на неделе до 18 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,96 млн бар., а дистиллятов на 0,99 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 6,3 млн бар., а также рост запасов бензина на 1,3 млн бар. и дистиллятов на 1,0 млн бар.

Китайская комиссия по реформам и развитию сформировала несколько команд для изучения ситуации с поставками различных сырьевых товаров от их добычи до переработки, чтобы понять источники чрезмерного роста цен. По состоянию на 8:40 мск: Brent - $75,23 (+0,56%),

WTI - $73,16 (+0,43%),

Золото - $1779 (+0,09%),

Медь - $9395,03 (+0,74%),

Никель - $17900 (+0,88%). info4

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