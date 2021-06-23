Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро среды ситуацию на мировых рынках мы оцениваем как благоприятную Ожидаем, что сегодня рубль продолжит укрепление, двигаясь к нижней границе диапазона 72,0–74,0 за доллар Индекс МосБиржи в течение дня может протестировать на прочность отметку 3850 пунктов Полагаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,10–7,20% годовых ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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