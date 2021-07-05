«Открытие»: Власти Китая заблокировали приложение Didi и проверяют еще два онлайн-платфомы

Михаил Шульгин, «Открытие Research», начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»
Внешний фон перед началом торгов на российском фондовом рынке выглядит неоднозначно. Котировки нефтяных фьючерсов под давлением, отражая напряженность внутри ОПЕК+, поскольку альянс из-за личных интересов ОАЭ не может согласовать условия работы на август. Акции в Японии, Гонконге и Китае дешевели.
- Управление по вопросам киберпространства КНР в выходные распорядилось удалить сервис заказа такси Didi Chuxing из магазинов приложений в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей. Это наносит серьезный удар по компании после того, как она несколько дней назад провела одно из крупнейших за последние 10 лет IPO в США.
- Далее китайский регулятор расширил свои претензии в вопросах безопасности личных данных до платформы, соединяющей грузоотправителей и транспортировщиков грузов, разработанной компанией Full Truck Alliance Co., а также онлайн-платформы по подбору персонала, разработанной компанией Kanzhun. Участники рынка не сомневаются, что эти действия отражают желание властей КНР подавить интерес китайских компаний к IPO в США.
- Рынки акций и облигаций в США сегодня закрыты из-за празднования Дня Независимости
- В хода азиатской сессии был опубликован июньский индекс деловой активности PMI в. секторе услуг Китая. Показатель снизился до самого низкого уровня с апреля 2020 г. и составил 50,3 п., при прогнозе 54,9 п. с учетом майского значения 55,1 п. Вспышки заражения коронавирусом в некоторых регионах Поднебесной и сокращение количества новых заказов негативно сказалось на активности в сфере услуг.
- В российском экономическом календаре сегодня также публикация данных по деловой активности PMI в. сфере услуг, но обычно заметного влияния на рынок она не оказывает.
- Минфин РФ опубликует план операций на валютном рынке в рамках выполнения бюджетного правила.
Акции РФ: два дня падения, три дня роста и новый абсолютный максимум в четверг
Российские акции на позитивной ноте завершили торги в пятницу, 2 июля:
- Индекс МосБиржи — 3 865,42 п. (+0,2%), с нач. года +17,5%
- Индекс РТС — 1 659,72 п. (+0,2%), с нач. года +19,6%
По итогам недели рублевый индекс вырос на 0,9%. Две недели роста кряду, из 7 торговых недель 6 завершились укреплением. В понедельник и вторник наблюдалась минорная динамика, остальные три дня индекс уверенно укреплялся. В четверг был сформирован новый абсолютный исторический максимум 3879,5 п. 34% компаний-компонентов индекса МосБиржи торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней. В среднем за 5 лет 28,6% компаний внутри индекса торгуются выше 200-дневной МА. 67,4% компаний внутри индекса торгуются выше 100-дневной МА (среднепятилетний показатель 62,8%). 61,7% компаний внутри индекса торгуются выше 50-дневной МА (среднепятилетний показатель 59,8%).
В пятницу по итогам основной сессии 6 отраслевых индексов выросли и 4 упали. Индекс «Химии и нефтехимии» снизился на 1,8% и стал аутсайдером дня: эффект снижения цены акций «ФосАгро» из-за дивидендной отсечки. Индекс «Телекоммуникаций» вырос на 1,68% и стал лидерами роста в пятницу благодаря уверенной позитивной динамике акций МТС.
Если купить МТС до 6 июля, можно рассчитывать на дивиденды 26,51 руб. на акцию (выплаты 22 июля). Цена акций МТС поднималась до максимума с 21 февраля 2020 года, полностью отыграв пандемическую просадку. Однако уже вечером в новостных лентах появилась информация о том, что Совкомбанк подал в суд иск к МТС на 366,75 млн руб. Претензии связаны с решением ФАС в отношении мобильных операторов, злоупотреблявших монопольно высокой стоимостью услуг смс-рассылки. У Совкомбанк есть аналогичный иск на 137 млн рублей к Tele2, а банка «Тинькофф» поданы иски по цене смс-рассылки, где ответчиками являются МТС, «Мегафон» и «Вымпелком».
С учетом вечерней сессии пятницы, по состоянию на 23:50 мск, из 44 акций индекса МосБиржи 27 выросли и 17 потеряли в цене. Расписки Head Hunter показали наилучшую динамику (+4,26%) на фоне роста технологических акций в США. Бумага Head Hunter продемонстрировала 6-дневную серию роста. Самая длинная серия с октября 2020 г.
Сезонность намекает на становление диапазонной торговли валютных курсов
Доллар укрепился против всех валют Большой десятки по итогам минувшей недели, однако в пятницу он оказался самым слабым представителем группы G10.
Действительно, индекс доллара укреплялся с понедельника по четверг включительно, но ослабление в пятницу стало реакцией на публикацию отчета по рынку труда в США за июнь: рост занятости оказался максимальным за последние 10 месяцев, но при этом отчет укрепил мнение инвесторов о том, что экономика восстанавливается такими темпами, которые не будут заставлять ФРС торопиться в плане сворачивания стимулов. Даже с учетом увеличения рабочих мест на 850 тыс., рынку труда еще создать 6,76 млн рабочих мест, чтобы, вернуться на докоронавирусные уровни. При этом уровень безработицы неожиданно вырос, а темпы роста почасовой заработной платы замедлились.
Ключевым для доллара событием наступившей укороченной из-за празднования Дня Независимости недели будет публикация в среду протокола июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Участники рынка, весьма вероятно, смогут найти дополнительные ястребиные сигналы со стороны ФРС, поэтому не исключено, что в первой половине недели валюта США будет пытаться укрепить свои позиции. Однако, нам хотелось бы напомнить, что с учетом сезонного фактора летом преобладает диапазонная торговля валютных курсов. Верхняя граница диапазона по индексу доллара 93,00–93,50, а нижняя граница — 90,50–90,00.
Большинство валют развивающихся рынков подешевело к доллару по итогам прошлой недели. Рубль вошел в ТОП-3 аутсайдеров, подешевел на 1,4%, с учетом довольно существенного укрепления в пятницу.
Вмененная волатильность курса USDRUB в июне и начале июля формирует диапазон. Так, одномесячная волатильность консолидируется преимущественно выше 10, но ниже 11 процентов. Такая динамика, а точнее — ее отсутствие, предполагает в ближайшие недели диапазон курса доллара к рублю приблизительно между 71,00 и 75,00.
- EUR/USD — 1,1854 (-0,08%), с начала года -2,9%
- GBP/USD — 1,3821 (+0,00%), с начала года +1,1%
- USD/JPY — 111,13 (+0,08%), с начала года +7,6%
- Индекс доллара — 92,342 (+0,13%), с начала года +2,7%
- USD/RUB — 73,31 (+0,30%), с начала года -0,7%
- EUR/RUB — 86,894 (+0,06%), с начала года -3,8%
ОПЕК+ продолжит уговаривать ОАЭ поступиться личными интересами ради общей цели
Котировки Brent продемонстрировали рост по итогам последних шести торговых недель подряд. Неделю удалось завершить выше $76/барр. впервые с конца октября 2018 года.
Переговоры министров ОПЕК+ о том, сколько нефти следует добывать начиная с августа, были отложены на сегодня, они возобновятся во второй половине дня. Напомним, с четверга страны ОПЕК+ дискутируют на тему параметров добычи нефти в период с августа по декабрь, а также пытаются договориться о продлении соглашения до конца 2022 г. Накануне ОАЭ выступили против предложенного плана и сделку вчера согласовать не удалось. Если стороны не договорятся, производство нефти в августе увеличено не будет.
ОАЭ заявляют, что для них нужно изменить условия: сейчас для Абу-Даби лимит 3,2 млн б/д, а они хотят более высокую плану — 3,8 млн б/д. Ранее Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал ежемесячно наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в день с августа по декабрь. С такими условиями согласны все страны участники сделки, кроме ОАЭ.
У спорной ситуации может быть два исхода в том случае, если договоренности в результате не будут достигнуты. В первом случае альянс сохраняется, но добыча остается на текущем уровне — увеличения не происходит, так как оно не согласовано. Это не устраивает никого в альянсе, но приводит к росту цен на нефть, так как дефицит предложения будет усугубляться на фоне роста спроса.
Во втором случае альянс распадается, начинается ценовая война за долю рынка. В результате цены резко падают. Собственно, этот сценарий не устраивает никого, ни внутри ОПЕК+, ни страны-производители вне Картеля. Тогда зачем ОАЭ упорствуют? На наш взгляд, они не надеются прямо сейчас получить одобрение на собственное повышение добычи, так как они вложили большие инвестиции в наращивание производственных мощностей и теперь хотят их окупить. Они обозначают свою решимость и намерение продавить для себя более выгодные условия в ближайшие месяцы. А для этого в какой-то момент необходимо заявить свою позицию, что и сделал сейчас Абу-Даби. В результате считаем, что в краткосрочной перспективе котировки Brent оставляют за собой шанс протестировать $80/барр.
- Brent, $/бар. — 76,09 (-0,11%), с нач. года +46,9%
- WTI, $/бар. — 75,08 (-0,11%), с нач. года +54,7%
- Urals, $/бар. — 74,84 (+0,00%), с нач. года +46,8%
- Золото, $/тр. унц. — 1 787,41 (+0,03%), с нач. года -5,8%
- Серебро, $/тр. унц. — 26,53 (+0,25%), с нач. года +0,6%
- Алюминий, $/т — 2 562,00 (+1,99%), с нач. года +29,4%
- Медь, $/т — 9 376,50 (+0,58%), с нач. года +20,7%
- Никель, $/т — 18 342,00 (+1,31%). с нач. года +10,4%