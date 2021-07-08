Комментарии «Открытие»: Нефть и слабый рубль оставили индекс РТС в красной зоне по итогам среды Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research». Российские фондовые индекс завершили торги в среду, 7 июля, разнонаправленно. На 18:50 мск: Индекс МосБиржи — 3 895,10 п. (+0,3%), с нач. года +18,4%

Индекс РТС — 1 641,42 п. (-0,2%), с нач. года +18,3%

Индекс MSCI EM — 1 346,58 п. (-0,58%), с нач. года +4,3% Российский фондовый рынок в первой половине дня отслеживал позитивную динамику нефтяных котировок и предпринял попытку повторно атаковать сформированный накануне исторический максимум по рублевому индексу на уровне 3915 пунктов. Сделать этого не получилось, так как во второй половине дня позитивные настроения на рынке нефти сменились минорными. Подешевела нефть, ослаб рубль и индекс РТС завершил день в красной зоне. Ну а рублевый индекс закрылся ростом, уступив большую часть своих внутрисессионных достижений. 7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Телекомы упали на 5,16% и стали по техническим причинам аутсайдерами дня на фоне падения акций МТС из-за дивидендной отсечки. Металлурги извлекли выгоду из позитивного для себя внешнего фона и выросли на 1,96%, став лидерами дня. Из 44 акций индекса МосБиржи 26 выросли и 18 потеряли в цене. Акции «Яндекса» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса. На 18:50 мск: Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 12,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 57,6 трлн рублей. Индекс торговался на 0,5% ниже своего абсолютного пика, достигнутого 6 июля. Чистая прибыль ВТБ в июне составила 17,5 млрд рублей. Показатель вырос в 175 раз в годовом выражении. Чистый процентный доход в 1 полугодии составил 287,1 млрд рублей, вырос на 28,7% г/г. Суммарный кредитный портфель на конец 1 полугодия составил 12,6 трлн рублей, вырос на 6,6% за полугодие. Расходы на резервы под обесценение в 1 полугодии составили 58,5 млрд рублей, снизившись на 42,8%. Чистая прибыль в 1 полугодии составила 129,5 млрд рублей. Рост в 2,5 раза в базисе год к году.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты (РСБУ) по итогам июня и 6 месяцев 2021 года. Банк заработал в июне чистую прибыль в размере 106,8 млрд руб. Рентабельность капитала выросла до 27,2%, рентабельность активов до 3,7%. Физическим лицам выдано более 0,5 трлн руб. В результате розничный портфель увеличился на 2,5% при сильной поддержке ипотеки. Корпоративным клиентам за месяц выдан наибольший месячный объем с начала года в размере 1,3 трлн руб. Кредиты корпоративным клиентам выросли на 0,9% без учета валютной переоценки.

Таким образом, в июне „Сбер“ получил рекордную месячную чистую прибыль, а во II квартале — рекордный квартальный результат. сильная динамика по чистой прибыли в годовом сопоставлении непоказательна, поскольку во II квартале прошлого года данный показатель Сбербанка был очень скромным из-за формирования значительных резервов. в целом прошедшее полугодие получилось для банка очень сильным, а рентабельность капитала в отчетном периоде составила очень солидные 24,7%. При этом не исключено, что в июле—декабре мы увидим и у „Сбера“ некоторое замедление динамики на фоне роста расходов, как, к примеру, ранее прогнозировал менеджмент ВТБ.

Пока год для крупнейших российских банков складывается очень удачно. Внешний фон ЕВРОПА Европейские фондовые индексы заметно выросли в среду, существенно приблизившись к своим рекордным максимумам. Горнодобывающий сектор был ярким пятном, реагируя на восстановление позитивной динамики в ценах на металлы. Медь подорожала в третий раз за последние 4 торговых дня, так как запасы металла на бирже в Шанхае сократились до минимумов с февраля, сигнализируя о все еще высоком спросе. И это притом, что КНР распечатала резервы. Доходность облигаций Казначейства США сегодня в какой-то момент падала ниже 1,30% и достигала минимума с 19 февраля. Технологические акции и электроэнергетика — области, которые довольно чувствительно и болезненно относятся к росту доходностей, в среду извлекли выгоду из наблюдавшейся на долговом рынке динамики. Не исключено, что более позитивный взгляд BlackRock на Европу также благоприятно сказался на сегодняшней динамике фондовых площадок региона. Эксперты BlackRock повысили рейтинг тактической позиции по европейским бумагам до «выше рынка», по Японии и США — «нейтральный» уровень. На фоне снижения цен на нефть энергетический сектор смотрелся довольно слабо сегодня. Еврокомиссия пересмотрела в сторону повышения свои оценки роста экономики еврозоны в этом и следующем году, но предупредила о рисках, связанных с новыми штаммами коронавируса. Как ожидается, ВВП вырастет в 2021 г. на 4,8%. Это значительно лучше, чем 4,3% г/г, которые были озвучены в майском прогнозе. Еще одна не менее позитивная оценка: инфляция по обновленному прогнозу в этом году в зоне евро достигнет 1,9% (1,7% майские ожидания), но в 2022 году ожидается замедление до 1,4%. Напомним, целевой уровень ЕЦБ 2%. На 19:10 мск: Stoxx Europe 600 — 459,53 п. (+0,78%), с нач. года +15,2%

DAX — 15 692,71 п. (+1,17%), с нач. года +14,4%

FTSE 100 — 7 151,02 п. (+0,71%), с нач. года +10,7% США Американские акции выросли до новых исторических высот в преддверии публикации минуток FOMC. По аналогии с Европой энергетический сектор из-за падения цен на нефть был в аутсайдерах, однако снижение доходностей казначейских облигаций взбодрило американский технологический сектор. Вес техногигантов типа Facebook, Alphabet, Amazon.com и Apple в фондовых индексах достаточно существенный. Поэтому их позитивная реакция на снижение доходностей двигает рынок в сторону новых исторических высот. Комментарии «Открытие Research» Алексей Корнилов, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку Пентагон решил поделить контракт между Amazon и Microsoft Пентагон решил поделить контракт между Amazon и Microsoft, который изначально был рассчитан на $10 млрд. «В октябре 2019 года Microsoft выиграл контракт на $10 млрд от оборонного ведомства на предоставление облачных услуг. Фаворитом в гонке считался Amazon, который оспорил решение, что послужило препятствием для его исполнения. Новое решение оборонного ведомства о перераспределении контракта между двумя конкурентами, пожалуй, мудрое и позволит возобновить по нему работу. За этим контрактом могут последовать и другие подобные заказы, что открыло бы солидный дополнительный источник выручки для обеих компаний. Из этой истории можно сделать еще один важный вывод, что облачные платформы становятся лучшей альтернативой системам внутри компаний. Стандарты безопасности для контракта были самыми высокими и обе компании справились с ними». У нас есть актуальная инвестиционная идея по Amazon и Microsoft, цели $3800 и $285 соответственно. Visa заявила, что ее клиенты расплатились криптовалютой на $1 млрд за первую половину 2021 года Клиенты Visa за первую половину 2021 года потратили $1 млрд через карты, прикреплённые к криптовалюте. «Появление криптовалюты в расчетах у Visa является важным событием с точки зрения бизнеса. Более молодые конкуренты, например, PayPal и Square, охотно интегрируют криптовалюты в список своих услуг. Поэтому для Visa это также важно делать, чтобы оставаться на гребне новых технологий и не отстать от конкурентов. В первом полугодии прошлого года таких платежей практически не было. Даже после большого скачка, сумма в $1 млрд теряется в общем обороте транзакций, которых было совершено за тот же период на $5 трлн. Пока это только неплохой старт Visa». У нас есть актуальная инвестиционная идея по Visa, цель $265. На 19:10 мск: S&P 500 — 4 354,93 п. (+0,26%), с нач. года +15,9%

VIX — 16,44 п. (0 пт), с нач. года -6,31 пт

MSCI World — 3 042,63 п. (-0,24%), с нач. года +13,1% Валютный рынок Доллар укрепился вечером в среду против всех валют Большой десятки за исключением новозеландского конкурента. Валюта США стабильно торговалась в Азии и на утренних торгах в Европе. Затем еще до открытия торгов на Wall Street доллар ростом отреагировал на снижение аппетита к риску, которое сопровождалось снижением доходностей казначейских облигаций до новых 4-месячных минимумов. Фьючерсы на фондовые индексы США тогда также пошли вниз. Однако ближе к экватору американской сессии американские акции вышли в плюс и доллар вернул часть достижений. Маловероятно, что до публикации протокола (21:00 мск) мы увидим волатильность, но она вполне может проявиться позже вечером. Изучив минутки FOMC, участники рынка надеются узнать дополнительную информацию о том: когда может быть объявлена программа сокращения покупок облигаций, насколько ежемесячно он может сокращаться, скажем на $10 или на $15, может $20 млрд. Конкретика плана сокращения, ведь сейчас ФРС покупает каждый месяц на $80 млрд казначейских облигаций и на $40 млрд агентские ипотечные бумаги. Рубль в первой половине дня тестировал качестве сопротивления 74 за доллар на фоне наблюдавшегося тогда уверенного роста цен на нефть. Однако в наших утренних комментариях по валютному рынку мы отметили, что вовсе не будем удивлены, если в ближайшей перспективе USDRUB поднимется до 75,00. Так, по сути, и произошло, хотя фактической атаки на 75,00 мы еще не наблюдали. Но курс уже очень близко. Хотелось бы отметить, что Минфин в понедельник не проводил операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила из-за Дня Независимости. Поэтому вчера, когда рубль USDRUB пробил ряд важных технических уровней сопротивления. Валюта покупалась в двойном объеме (на 21,1 млрд рублей). А с сегодняшнего дня ведомство уже будет ежедневно покупать валюту не на 10,5 млрд рублей, а на 13,5 млрд рублей. И все же пока уровень 75 за доллар выглядит сильным сопротивлением. На 19:10 мск: EUR/USD — 1,1794 (-0,24%), с начала года -3,4%

GBP/USD — 1,3787 (-0,09%), с начала года +0,8%

USD/JPY — 110,64 (+0,04%), с начала года +7,2%

Индекс доллара — 92,688 (+0,15%), с начала года +3,1%

USD/RUB — 74,7882 (+0,61%), с начала года +1,4%

EUR/RUB — 88,215 (+0,16%), с начала года -2,3% Товарные рынки Цены на нефть в первой половине дня демонстрировали позитивную динамику: котировки Brent поднялись после вчерашнего обвала до $73/барр., котировки американского бенчмарка WTI достигли $75/барр. Однако примерно за час до начала американской торговой сессии цены на нефть перешли к снижению, которое к вечеру набрало силу и в результате масштабы падения в среду оказались сопоставимы с обвалом вторника. На наш взгляд, причины роста цен в первой половине дня и падения во второй половине — одни и те же. Так, министр нефти Саудовской Аравии накануне дал интервью CNBC попытался успокоить рынок тем, что ценовой войны и борьбы за долю рынка не ожидается несмотря на отсутствие договоренностей. Раз так, значит, раскол внутри ОПЕК+ — бычий фактор. Ведь из-за него в августе добыча не будет увеличена. Если учесть, что развала ОПЕК+ не будет, краны на полную мощность также никто открывать не собирается, значит, в кулуарах есть надежда на договоренность. Договоренность в контексте текущего спора означает компромисс. Значит, группа в чем-то пойдет на уступки для ОАЭ. Соответственно, если предположить, что точка отсчета в формуле изменится с октября 2018 года на апрель 2020 года (как настаивает Абу-Даби), это будет означать с августа +400 тыс. б/д добычи от ОАЭ и +400 тыс. б/д добычи по всей группе. Если к этому добавить риск замедления экономического восстановления из-за нового штамма «Дельта», то нисходящая динамика выглядит логично как минимум в рамках коррекции с учетом масштабов реализованного ралли (с начала года нефть Brent подорожала почти на 45%). На 19:10 мск: Brent, $/бар. — 72,96 (-2,11%), с нач. года +40,8%

WTI, $/бар. — 71,58 (-2,44%), с нач. года +47,5%

Urals, $/бар. — 71,64 (-2,48%), с нач. года +40,6%

Золото, $/тр. унц. — 1 803,83 (+0,40%), с нач. года -4,9%

Серебро, $/тр. унц. — 26,06 (-0,28%), с нач. года -1,1%

Алюминий, $/т — 2 530,00 (-0,23%), с нач. года +27,8%

Медь, $/т — 9 312,00 (+1,43%), с нач. года +19,9%

Никель, $/т — 17 994,00 (+0,38%). с нач. года +8,3% info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

Курсы валют в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске. Доллар, евро, юань

Котировки металлов по обезличенным металлическим счетам (ОМС) в банках Иркутска

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







