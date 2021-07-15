ИАЦ «Альпари»: TCS и «Газпром» утянули рынок вниз

Продавцы пришли на российский фондовый рынок. Не то что бы внешний фон замена ухудшился, но отечественные рынки капитала продолжают переживать период дивидендных отсечек. Эти бумаги и тянут бенчмарки вниз. Индекс МосБиржи снизился к 3832 пунктам и готов двигаться в диапазоне 3800-3850 пунктов. Для того, чтобы можно было говорить о заметной распродаже, рублевый индикатор должен отойти к 3775 пунктам. Индекс РТС отступил к 1627 пунктам и может колебаться в коридоре 1620-1650 пунктов.

Список сегодняшних аутсайдеров примечателен. Первый номер — это бумаги TCS, обычного рыночно любимчика, которые продают второй день подряд, причем так же энергично, как раньше покупали. Да, расписке, которые ранее стремились к 7000 руб., без коррекционного отката смотрелись довольно перекупленными и явно нуждались в охлаждении. Бумага очень легко пробила 6400 руб., уровень поддержки, и теперь идет к 6250 руб. Следующая значимая поддержка располагается на уровне 5700 руб., но туда высоковолатильная бумага, скорее всего, не пойдет.

У «Газпрома» и «ВТБ» — дивидендные отсечки, поэтому акции этих компаний в среду тоже в числе лидеров распродаж. Акции «Газпрома» тянутся к 280 руб., бумаги «ВТБ» — к 0,0463 руб. В плюсе сегодня держатся акции компаний металлургического сектора — в числе рыночных фаворитов бумаги «Мечела», «Распадской» и «Полиметалла».

Доллар США слегка снижается, что смотрится необычно на фоне коррекционного снижения в нефти и сильных позиций бакса на мировом валютном рынке. Определенную поддержку рублю сегодня оказали аукционы Минфина по размещению ОФЗ, что, видимо, позволило нивелировать влияние внешнего фона. Доллар к вечеру торгуется по 74,18 руб. и может двигаться в диапазоне 74-75 руб. Евро стоит 87,70 руб. и способен торговаться в коридоре 87,50-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»