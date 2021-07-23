ПСБ: По состоянию на утро пятницы внешний фон оценивается нами как нейтральный

Сегодня мы ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным прохождением нижней границы в случае подъема цен на нефть марки Brent

Учитывая небольшой откат нефтяных котировок и приближающиеся выходные, полагаем, что индекс МосБиржи будет проторговывать район 3750 пунктов

Динамику цен рублевых облигаций будет определять решение ЦБР по ставке, сигнал о возможности повышения выше 6,5% может вернуть доходность 10-летних ОФЗ в диапазон 7,10 – 7,30% годовых

Группа НЛМК (ПОКУПАТЬ) увеличила EBITDA во 2 квартале на 76%, выше прогноза (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: НЛМК представил самые сильные финансовые результаты по итогам 2 квартала 2021 г. в отрасли, однако темпы роста показателей оказались заметно ниже, чем у основных конкурентов. Мы умеренно положительно оцениваем результаты НЛМК и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2 кв., которые могут составить 13,62 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 5,5% доходности, а показатель роста EPS является одним из самых привлекательных в индустрии. Дивдоходность по итогам года может достичь 15% и более. Мы сохраняем наш целевой показатель по акциям НЛМК в 293 руб.

EBITDA ММК (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале выросла почти вдвое, лучше прогноза (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Группа ММК представила исторически сильные финрезультаты за 2 кв. 2021 г., которые были подкреплены как благоприятной конъюнктурой на рынке стали, так и операционными данными. Мы положительно оцениваем результаты компании и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2 кв., которые могут составить 3,5 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 5,4% доходности или 8,29% накопленной. Доходность по итогам года может достичь 11%. Если учесть экспортные пошлины, которые будут введены в августе 2021 года, то, по нашим оценкам, ММК относительно других металлургов понесет один из наименее значимых ущербов для показателя EBITDA, что свидетельствует о сильных рыночных позициях в рамках 2021 года. Мы позитивно смотрим на ММК, сохраняя наш целевой показатель в 78 руб./акцию.

М.Видео (ПОКУПАТЬ) увеличила продажи во 2 квартале на 38% г/г (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы смотрим на результаты компании умеренно позитивно. Основным драйвером роста GMV остаётся привлечение новых клиентов и конвертация трафика постоянных покупателей. Однако, во многом высокие показатели связаны с эффектом высокой базы относительно 2 кв. 2020 г.