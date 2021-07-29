УК «Райффайзен Капитал» запустила БПИФ на корпоративные облигации российских эмитентов

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Райффайзен — Высокодоходные облигации».

БПИФ инвестирует в корпоративные облигации с повышенной доходностью. В нем представлено большое количество эмитентов, что позволяет контролировать общий уровень риска и эффективно диверсифицировать портфель. Общий размер комиссии в БПИФ «Райффайзен — Высокодоходные облигации» составит 0,8%.

«Биржевые фонды — это простой способ диверсифицировать портфель, обеспечить доходность и контролировать совокупный уровень риска. „Райффайзен Капитал“ выбирает облигации качественных российских эмитентов из разных секторов — сырьевого, транспортного, финансового и других. Это позволяет снизить риск на отдельную отрасль, сохранив повышенную доходность. Мы предлагаем частным и институциональным инвесторам широкий перечень продуктов для пассивного управления деньгами, и стремимся обеспечить простой и понятный доступ к лучшим финансовым инструментам в зависимости от целей и потребностей клиента», — отметила Ольга Сумина, генеральный директор и председатель правления УК «Райффайзен Капитал».