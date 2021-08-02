Комментарии

ПСБ: По итогам прошедшей недели рубль подорожал к доллару на 0,8% Усилению позиций рубля способствовали высокие цены на нефть и другие сырьевые товары. Прогноз на текущую неделю При сохранении цен на нефть выше 75 долл. за баррель Brent на следующей неделе рубль может остаться в диапазоне 73,0 – 75,1 за доллар. ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



