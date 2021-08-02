Комментарии

ПСБ: По итогам прошедшей недели рубль подорожал к доллару на 0,8%

Усилению позиций рубля способствовали высокие цены на нефть и другие сырьевые товары.

Прогноз на текущую неделю 

При сохранении цен на нефть выше 75 долл. за баррель Brent на следующей неделе рубль может остаться в диапазоне 73,0 – 75,1 за доллар.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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