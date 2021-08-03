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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 августа: 4 243,2300 руб/1 г золота и 59,6400/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 243,2300 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,6400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 471,9199 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 253,7500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,8398 р. (1,30%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3000 р. (0,50%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,5800 р. (0,55%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0698 р. (0,43%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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