«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

С одной стороны, большинство азиатских индексов торгуется в минусе, но валюты риска укрепляются. Поэтому можем ждать слабости рынка при укреплении рубля.

Сырьевые контракты под давлением, но AUD, NZD, да и российский рубль усиливают свои позиции.

Основным фактором беспокойства на глобальном плане остаётся Delta-вариант коронавируса. Впрочем, инвесторы могут в любой момент вспомнить о проблеме потолка госдолга США. Кроме того, звучат обвинения вашингтонских политиков в адрес Китая, которого хотят назначить в качестве изобретателя коронавируса.

В еврозоне в 12:00 мск ожидается статистика цен производителей за июль. В США уточнят данные по производственным заказам за июнь. Закроет день в 23:30 мск отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

В России отчётность «Ленэнерго» по РСБУ за II квартал. «Полюс» предоставит операционные результаты за II квартал. Московская Биржа сообщит статистику торгов за июль.

«Газпром» будет щедрым

День на российском рынке складывался вполне удачно, но усиление падения котировок нефти к вечеру не позволило индексу МосБиржи закрепиться выше отметки 3800 пунктов. В моменте индекс поднимался до 3801,24 п. В остальном, внешний фон оставался позитивным, а слабые данные по Китаю неплохо компенсировались вполне сильной статистикой по Европе и США. В итоге, прирост есть, но линия сопротивления усилилась очередной неудачной попыткой.

По итогам торгов 2 августа индекс МосБиржи - 3788,10 п. (+0,44%), а РТС - 1635,90 п. (+0,62%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 63,457 млрд рублей.

7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Лидерами дня были химия и нефтехимия (+2,01%), сектор строительных компаний (+1,17%) и финансы (+0,97%). Слабее всех оказался транспортный сектор с просадкой на 0,3%. Новостной фон был довольно скромным и лишь «Газпром» порадовал очередными интересными цифрами.

«Газпром» за период с января по июль увеличил добычу газа на 18,4% до 298,2 млрд кубометров. Поставки на внутренний рынок выросли на 15,4%. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 23,2% до 115,3 млрд кубометров. Рекорд поставок превышает 117 млрд кубометров и был зафиксирован в 2017 году. Меж тем компания не стала бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую ГТС на IV квартал, а также по газопроводу «Ямал-Европа» через Польшу.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: «Как мы уже отмечали, „Газпром“ в полной мере пользуется благоприятной ценовой конъюнктурой на европейском газовом рынке. Напомним, что на фоне нетипично низкого уровня запасов в ПХГ спотовые цены на газ в Европе в последние несколько дней уже преодолели фантастическую отметку в $500 за тыс. куб. м. В результате нет никаких сомнений в том, что финансовые результаты „Газпрома“ в текущем года будут впечатляющими, а дивиденды — рекордными. Мы по-прежнему сохраняем по акциям компании рекомендацию ПОКУПАТЬ».

Разочаровала динамика производственной активности в РФ. Согласно информации IHS Markit, сезонно скорректированный Индекс PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, опустился июньского показателя 49,2 п. и составил в июле 47,5 п.

Индекс МосБиржи пока испытывает проблемы с возвращением выше 3800 пунктов. Каждая неудачная попытка штурма лишь усиливает сопротивление. Если на рынках всё же состоится кратковременный разворот вниз, то коррекция российских индексов может оказаться более глубокой, чем в июле. Если же отметка будет взята вновь, то откроется путь к уровням 3850-3880 пунктов.

Нефть также помешала рублю завершить весьма неплохой день. В моменте USD-RUB снижалась до 72,68, а EUR-RUB до 86,38.

Впрочем, корреляция нефти и рубля в последние месяцы довольно слабая, а на первый план выходит доходность рубля. На рынке ОФЗ доходности по 10-летним бумагам вернулись в диапазон 6,8%-7,0%, что говорит о низкой убеждённости рынка в дальнейшем повышении ставки ЦБ РФ. Важным для оценки будущих решений регулятора будет статистика по инфляции за июль, а также недельная динамика. В августе можно предположить дефляцию за счёт падения цен на сельскохозяйственную продукцию.

На Forex к вечеру доллар смог ликвидировать значительную часть потерь. DXY вернулся выше 92,0 п. Впрочем, вкупе с укреплением иены почти на 0,4% до 109,3 это больше говорит о снижении аппетитов к риску. Хотя мы предполагали подобный сценарий с оптимистичным стартом недели и ростом тревожности до выхода в пятницу статистики по безработице в США.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 92,08 (-0,1%),

USD-RUB – 73,06 (-0,14%),

EUR-RUB – 86,73 (-0,15%),

Управляющие ФРС путаются в показаниях

Ничто не предвещало печальный финиш торгов в США. Однако индексы начали день вполне бодро, а к завершению торгов оказались в минусе. Всё это произошло на фоне дальнейшего падения доходности по казначейским обязательствам США. По 10-летним бумагам она упала до 1,18%.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 в США поднялся на прошлой неделе до 63 тыс. в день. Флорида записала на свой счёт новый антирекорд числа госпитализаций с начала пандемии.

На этом фоне управляющий ФРС Кристоффер Воллер неожиданно заговорил о том, что ФРС должна быстро свернуть программу покупки облигаций, дабы иметь возможность для оперативного повышения ставки в 2022 году, если это понадобится для охлаждения перегретой экономики. С другой стороны, ещё в пятницу управляющий ФРС Лейл Брейнард заявила, что предпочла бы ФРС задуматься о сокращении покупки облигаций в сентябре, когда появится больше данных по потребительской активности, занятости и функционировании образовательной системы, а к объявлениям в рамках конференции в Джексон-Хоул ФРС может быть не готова.

Статистика, кстати, указывает на то, что мысли о сокращении стимулов могут оказаться лишними ещё раньше. Индекс ISM в производственной сфере упал в июле до 59,5 п. с 60,6 п. в июне. Индекс производственной активности от IHS Markit, напротив, оказался лучше первоначальной оценки и составил 63,4 п. Расходы на строительство в США повысились за июнь на 0,1%.

В бюджетной сфере продолжается форменный бардак. Закон, который позволял автоматически повышать потолок госдолга США, прекратил своё действие в конце июля. Минфин США теперь вынужден применять «экстраординарные» меры для финансирования бюджета. Сами законодатели пока заняты согласованием и поправками в инфраструктурный план. Демократы также мечтают продвинуть свой проект расходов на $3,5 трлн через пересмотр бюджета без участия республиканцев. Меж тем законодатели отправятся на каникулы со следующей недели и вернутся только к 20 сентября.

4 сектора снизились и 7 упали. Основные потери в секторе материалов (-1,17%), а вот рост состоялся в секторе недвижимости (+0,75%).

По итогам торгов:

DJIA - 34838,16 п. (-0,28%),

S&P 500 - 4387,16 п. (-0,18%),

NASDAQ - 14681,07 п. (+0,06%).

Пресса КНР атакует онлайн-игры

Азиатские торги проходили разнонаправленно. Неуверенный финиш рынка в США, коронавирусные проблемы и глобальный спад аппетита к риску не позволяют инвесторам в Азии решительно покупать.

Филиппины продлевают коронавирусные ограничения в столице. В Малайзии антирекорд летальных случаев от COVID-19. Меж тем в Индонезии министр здравоохранения заявляет о прохождении пика заболеваемости.

В Китае сектор здравоохранения стабилизирует рынок на фоне падения акций банков и строительных компаний. В Гонконге вновь распродажи технологичных бумаг. В частности, слухи в прессе говорят о том, что сфера онлайн игр может стать следующей целью упорядочивания законодательства, а это прямой удар по бизнесу Tencent. Официальная пресса назвала индустрию онлайн игр духовным опиумом, к которому привыкают подростки.

Китайские проблемы проявились и на японском рынке. Производитель онлайн игр Nexon обнаружил свои акции в падении более чем на 8%. Даже акции производителя игровых консолей Nintendo провалились более чем на 2%. Кроме того, в Японии также обостряется проблема распространения COVID-19. В последний месяц июля число новых случаев поднялось до 12340. Потери более 2% были в подсекторах авиаперевозок, материалов.

На Forex ситуация была относительно спокойной. Индекс доллара торговался в незначительном минусе, но удерживался выше 92,0 п. Валюты риска укрепляли свои позиции. AUD и NZD укреплялись более чем на 0,5% против доллара США. Иена укреплялась на 0,1% до 109,2 за американскую денежную единицу. Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,1%.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 27635,75 п. (-0,52%),

Hang Seng - 26108,14 п. (-0,49%),

Shanghai Composite - 3448,06 п. (-0,47%).

Опросы указывают на очередное падение запасов нефти в США

Нефть и промышленные металлы дешевели. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае не способствует уверенности в спросе на сырьевые товары.

Случаи коронавируса штамма Delta проявились в 14 из 32 провинций Китая, что может стать сигналом к возвращению мер социальной дистанции. Также отметим замедление роста деловой активности в промышленности Китая. Если тенденция сохранится в августе, то скромный рост может смениться на спад.

Поддержку нефти немного обеспечивают ожидания по запасам. Reuters сообщает, что предварительный опрос указывает на то, что на рынке ждут сокращения запасов, как сырой нефти, так и нефтепродуктов в США.

По состоянию на 8:55 мск: