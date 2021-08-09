Хардфорк London поднял котировки ETH к уровню $3 000

На криптовалютном рынке неделя прошла на позитивной территории. Основным триггером движения стали новости об успешном обновлении сети ETH. Хардфорк London должен снизить стоимость комиссий внутри экосистемы эфириум, а также стабилизировать монету, включив дефляционный механизм, отмечает Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker:

– В воскресенье, по данным биржи CEX.IO пара ETH/USD торговалась на отметке $3 000. Если на текущей неделе не будет негатива со стороны властей Китая и США по отношению к криптовалютам, ETH вполне может направиться в сторону $4 000. В то же время биткоин смог закрепиться выше психологического уровня $40 000 и по итогам торгов в воскресенье удерживался на значении $43 764. По нашему мнению, если на текущей неделе не будет негативного информационного фона для крипторынка, вполне вероятен рост как основных криптовалют, так и всех цифровых активов.

