Фридом Финанс: В фокусе — корпоративные новости ГМК Норникель

Индекс Мосбиржи вновь вырос по итогам последней сессии, хотя в течение дня торговался в минусе на фоне публикации Банком России более слабых по сравнению с базовым сценарием экономических прогнозов. Они предполагают спад ВВП в 2023 году. В лидерах роста оказались обыкновенные акции Россетей (RSTI 1,4275, +4,49%). В аутсайдеры попали бумаги Мосбиржи (MOEX 186,00, -2,63%). Пара USD/RUB торговалась ниже 72,8.

ГМК Норникель (GMKN 24 360, +2,01%), скорее всего, распределит промежуточные дивиденды в 2021 году исходя из формулы, зафиксированной в соглашении акционеров, действующем до конца 2022-го. Согласно ей, объем выплат составит 60% EBITDA. Иные варианты для расчета дивидендов или buy back основные акционеры не рассматривают. Мы полагаем, что на этой новости рынок пересмотрит вверх оценку дивидендных выплат ГМК до 3000–3400 руб. и уровень капитализации компании в среднем на 5–10%.

Норникель и Росрыболовство договорились обсудить возможность мирового соглашения по иску агентства на 58,7 млрд руб. На этой новости котировки En+ (ENPG 770,5, +2,05%) и ОК РУСАЛ (RUAL 61,245, +8,04%) продемонстрировали заметный рост.

Акции Polymetal (POLY 1475,8, +1,93%) прибавили в цене, несмотря на консервативные прогнозы Союза золотопромышленников РФ. В 2021–2025-м темпы роста золотодобычи в России составят 1-2% в год. Проект Полюса Сухой Лог может обеспечить более интенсивное наращивание производства, однако, по всей видимости, это произойдет уже после 2025-го. Но даже текущие темпы прироста позволят РФ в течение шести лет выйти в мировые лидеры по добыче.

Полюс (PLZL 13599,5, +2,17%), спек. покупка, цель: 14900 руб. Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за второй квартал выросла на 8% г/г, до $582 млн. Доходность дивиденда Полюса за полугодие в соответствии с рекомендациями совета директоров должна составить высокие для защитных бумаг 2% годовых.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Московской биржи: 3955–4045 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,30–73,00.