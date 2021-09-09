"Открытие": Ускорение инфляции почти не оставляет пространства для маневра Центробанка

Андрей Кочетков, PhD, Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям:

Ожидания на старт дня

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России негативная. Индексы в Азии снижаются, как на глобальном контексте, так и на локальных историях. На сырьевом рынке больше позитива. Алюминий продолжает дорожать, никель преодолел уровень $20000 за тонну. Нефть дорожает на фоне слабого восстановления производства в Мексиканском заливе. Внешние рынки акций намекают на то, что отечественные индексы могут снизиться в начале дня. Однако сырьевые контракты, напротив, предполагают позитивную динамику российского рынка.

ЕЦБ в четверг проводит заседание по ставке. Изменений в ставках не ожидается, но могут быть объявлены решения по программе выкупа активов. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером выступают представители ФРС Мэри Дэли и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

Индекс МосБиржи выдержал первую попытку начать коррекцию

Отечественный рынок показал весьма высокую волатильность, опускаясь в моменте до 3984,64 п., а затем взлетая до 4030,72. Итог дня всё же положительный на фоне роста цены нефти и 13-летнего максимума цены на алюминий. Внешний фон такого оптимизма не поддерживал. Германский DAX 30 упал на 1,47% в ожидании того, что ЕЦБ объявит о сокращении мер поддержки уже на заседании 9 сентября. Однако, как мы неоднократно подчеркивали, российский рынок от глубоких просадок продолжает спасать приток новых частных инвесторов.

По итогам торгов 8 сентября индекс МосБиржи — 4017,37 п. (+0,2%), а индекс РТС — 1726,53 п. (+0,2%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 98,443 млрд руб.

Рост показали 7 отраслевых индексов, а три показали снижение. Потери в финансовом секторе 0,94% благодаря падению бумаг TCS Group и «Московской Биржи» более чем на 2%, которое не смогли компенсировать подорожавшие акции Сбербанка. Лидером дня стал сектор металлов и добычи на уже привычной истории с «РусАл».

Бумаги производителя алюминия отреагировали на рост цены металла выше $2800 за тонну, или до максимума за 13 лет. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация в Гвинее не скажется на поставках бокситов в Россию.

Акции ВТБ завершили день приростом близким к рынку. Банк ВТБ опубликовал в среду, 8 сентября, основные финансовые результаты по РСБУ за август и 8 месяцев 2021 года. Чистая прибыль в августе увеличилась в 93 раза в годовом выражении до 25,1 млрд рублей. Чистая прибыль за 8 месяцев выросла более чем в 3 раза год к году до рекордных за период 179,4 млрд рублей. Картина не претерпеласущественных изменений с момента публикации отчета за 7 месяцев 2021 года, который был обнародован месяц назад. Как и тогда рост чистого процентного дохода в отчетном периоде во многом обусловлен увеличением дохода (49,8 млрд рублей) от российских гособлигаций в 3,8 раза по сравнению с восемью месяцами 2020 года. В то же время увеличился доход от комиссий за распространение страховых продуктов, а также брокерских комиссий. Во многом благодаря этому вырос чистый комиссионный доход. Меж тем расходы на создание резервов существенно снизились за оба отчетных периода (8 месяцев — снижение на 54% г/г, за август — снижение на 94% г/г). При этом рост расходов на персонал и административных расходов уже не выглядит существенным и обусловлен реализацией цифровой трансформации. У нас есть актуальная идея по акциям ВТБ, цель 0,0674 руб. По сути, бумаги ВТБ остаются одними из самых недооценённых на российском рынке.

Ускорение инфляции почти не оставляет пространства для маневра Центробанка

Пока рынок удержал уровень 4000 пунктов. Однако проявление довольно высокой волатильности говорит о росте числа желающих зафиксировать прибыль. Внешняя ситуация начинает усложняться и это не проходит бесследно для российских акций. Сентябрь, как известно, это слабый месяц для рынков.

Рубль в первой половине дня заметно слабел, но затем смог устроить вечернее наступление. На укрепление рубля также работает рост ожиданий дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ.

Инфляция в России составила 0,2% за август, а в годовом выражении подскочила до 6,7% при ожиданиях 6,6%. Подобная динамика может заставить ЦБ РФ пойти на повышение ставки ещё на 25 базисных пункта, или даже сыграть на опережение и поднять ставку до 7,0%. Размещения ОФЗ также показали высокую степень ожидания более высоких ставок. На аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года был размещён объём всего 11,788 млрд руб по номиналу. Спрос составил 31,577 млрд руб по номиналу при средневзвешенной доходности 7,43%. Аукцион ОФЗ-Ин выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года был отменён. Фактически, рынок уже закладывает более высокие ставки, которые не устраивают финансовое ведомство. Замминистра финансов Тимур Максимов заявил в рамках Московского финансового форума, что ведомство не исключает ещё одно сокращение плана заимствований в текущем году. «Фаза для размещения не самая удачная», - подчеркнул он.

На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался более чем на 0,2% и торговался выше 92,70 п. Из валют риска отметим ослабление AUD и CAD на 0,3%.

Министр финансов США обратилась в Конгресс за деньгами

Индексы США завершили день в минусе. Dow Jones и S&P 500 демонстрируют отрицательный результат третью сессию подряд. Растут беспокойства по поводу дальнейшей динамики роста корпоративных прибылей, да и в экономике намечается замедление.

Одним из ключевых событий дня была публикация «Бежевой книги» ФРС. Согласно сборнику отчётов по региональным экономикам, экономический рост начал замедляться в период июля-августа. Основные потери связаны с падением спроса на посещение мест общественного питания и путешествия. Естественно, данное обстоятельство объясняется влиянием волны Delta штамма COVID-19. Тревожности добавляет министр финансов Джанет Йеллен, которая направила письмо в Конгресс с сообщением, что уже в октябре правительство лишится средств на оплату своих счетов, если законодатели не повысят потолок госдолга, или заморозят применение данного правила. Йеллен также указывает на непоправимый ущерб финансовому рынку. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс оказался «голубем» добрых новостей. По его мнению, рынок труда ещё недостаточно показал своё восстановление, чтобы можно было говорить о сокращении программы покупки облигаций. Впрочем, он всё же считает, что сокращение начнётся до конца текущего года. Ему вторит президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который также ждёт начало сокращения покупки облигаций позже в текущем году и завершение этой программы в 2022 году. Статистика Министерства труда показала, что в июле число вакансий достигло рекордных 10,9 млн при ожиданиях 10,0 млн. Однако найм сократился на 160 тыс. до 6,7 млн. Не добавляют оптимизма некоторые корпоративные действия. Акции китайского производителя электромобилей NIO Inc. Упали на 6,04% после заявлений менеджмента о планах вторичного размещения в объёме до $2 млрд. PayPal (-2,7%) купит японскую платформу отсрочки оплаты товаров Paidy за $2,7 млрд. Даже производители полупроводниковой продукции оказались под давлением из-за своей чрезвычайно высокой оценки.

5 отраслевых индексов выросли и 6 упали. Лидером дня стал сектор коммунальных услуг (+1,79%), что можно расценивать в качестве бегства инвесторов в защитные бумаги. Слабее всех оказался сектор энергетики (-1,3%), что, в свою очередь, объясняется влиянием признаков замедления экономического роста.

Власти КНР против виртуальной реальности

Настроения в Азии также были негативными. Очередные меры давления на крупный бизнес в Китае наложились на эстафету пессимизма из США.

Акции технологичных компаний в области игровой индустрии и массовых коммуникаций вновь под давлением на фоне очередных вызовов на совещание с регулятивными органами, которые пытаются контролировать реализацию новых предписаний. Акции застройщика Evergrande продолжают своё печальное падение до банкротства. В прессе появились слухи, что компания может не заплатить проценты по банковским кредитам уже в сентябре. Власти КНР нанесли очередной удар по виртуальной реальности, предупредив инвесторов об осторожности инвестиций в подобные проекты. Естественно, что компании, связанные с созданием и предоставлением доступа в виртуальные пространства оказались под давлением. И немного о китайской инфляции. Потребительские цены замедлили свой рост в августе до 0,8% при ожиданиях сохранения на уровне 1,0%. Меж тем цены производителей ускорили рост до 9,5% в августе с 9,0% в июле. Японские акции были под давлением. Власти Японии планируют продлить карантинные меры в регионе Токио и некоторых других районах страны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На этом фоне самым слабым был сектор авиавиатранспорта. Акции Japan Airlines теряли более 2% на слухах, что компания намерена получить дополнительное финансирование в объёме 300 млрд иен. Впрочем, информации о способе получения финансовых ресурсов пока нет. Рост наблюдался в секторе нефти и газа. Заявления очередного кандидата на лидерство в ЛДПЯ оказали влияние на рынок. Таро Коно, который позиционировал себя противником ядерной энергетики, заявил, что готов мириться с существованием данной индустрии в обозримом будущем. На этом фоне акции оператора атомных электростанций Tokyo Electric Power подскочили более чем на 11%.

Нефть продолжает дорожать второй день подряд на фоне падения запасов в США.

Согласно информации API, на неделе до 3 сентября коммерческие запасы нефти в США 2,9 млн бар. Запасы бензина упали на 6,4 млн бар., а дистиллятов на 3,7 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут падения запасов нефти на 7,4 млн бар., 2,4 млн бар. бензина и 2,0 млн бар. дистиллятов. Однако падение запасов сырой нефти может оказаться не столь значимым, поскольку власти США предоставляли нефть из стратегических резервов. В реальности потери запасов нефти могут быть гораздо существенней. Добыча в Мексиканском заливе пока восстановлена до 20%-25% от общего потенциала. Соответственно, потери с момента приготовления к урагану Ида могут уже достигать 18-19 млн бар. В Минэнерго США даже пересмотрели прогноз падения производства нефти в США. В текущем году оно сократиться на 0,2 млн бар. вместо прежней оценки сокращения на 160 тыс. бар.