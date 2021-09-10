Комментарии

ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей Объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Ставка купона – 8,15% годовых. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также физических лиц. «ПСБ увеличивает объемы размещения публичного долга - с июня прошлого года банк разместил уже семь выпусков облигаций, которые неизменно пользуются спросом инвесторов, в том числе – физических лиц, проявляющих интерес к новым инструментам вложения средств», – отметил руководитель блока финансовых рынков ПСБ Никита Башков. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка. Организаторами размещения выпуска серии 003Р-07 выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, банк «Зенит», БК «Регион», Россельхозбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 14 сентября на Московской бирже.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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