ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Ставка купона – 8,15% годовых.
Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, а также физических лиц.
«ПСБ увеличивает объемы размещения публичного долга - с июня прошлого года банк разместил уже семь выпусков облигаций, которые неизменно пользуются спросом инвесторов, в том числе – физических лиц, проявляющих интерес к новым инструментам вложения средств», – отметил руководитель блока финансовых рынков ПСБ Никита Башков.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-07 выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, банк «Зенит», БК «Регион», Россельхозбанк и ПСБ.
Техническая часть размещения состоится 14 сентября на Московской бирже.