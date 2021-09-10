Комментарии

ПСБ: Цены на нефть Brent пока останутся в диапазоне 71-73 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Ситуация на рынке нефти особо не поменялась: цены на Brent остаются в «боковом» диапазоне 71-73 долл./барр. Статистика от Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти за минувшую неделю всего на 1,5 млн барр., заметно меньше ожиданий. Запасы бензинов сократились на 7,2 млн барр., дистиллятов - на 3,1 млн барр., что оправдано с учётом снижения загрузки НПЗ на побережье до 81,9% (последствия урагана). Добыча сырой нефти ожидаемо упала до минимальных уровней с февраля - 10 млн барр./день. Поставки нефтепродуктов (индикатор спроса) за неделю откатились до примерно 20 млн барр./день против почти 23 млн барр./день неделю назад. Но статистика частично искажена из-за урагана, а 4-недельная средняя по-прежнему находится на пиковых уровнях лета. В целом, мы сохраняем ожидания, что цены на нефть Brent пока останутся в рамках диапазона 71-73 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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