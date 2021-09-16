ПСБ: Цены на нефть Brent инерционно на позитивном сантименте могут еще подрасти к 76-78 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Ожидания неплохих статданных по запасам от Минэнерго вслед за API оказывали нефти поддержку. На волне оптимизма Brent превысила 75 долл./барр. Запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий - на 6,4 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов - на 1,9 и 1,7 млн барр. Загрузка НПЗ восстановилась до 82,1%, добыча - до 10,1 млн барр./день. Около 30% мощностей Мексиканского залива еще не работает вследствие Иды и Николаса, который, впрочем, оказался слабым. Мы считаем, что фактор поддержки в виде ураганов в ближайшее время сойдет на нет, полное восстановление отрасли ожидается в течение недели-двух. Цены на нефть Brent инерционно на позитивном сантименте могут еще подрасти к 76-78 долл./барр., но близится заседание ФРС, где мы ждем объявления о сворачивании стимулов в этом году. На этом фоне интерес к сырью может ослабнуть, вернув котировки в зону более справедливых значений - 70-73 долл./барр.

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