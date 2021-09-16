ПСБ: Ждем, что индекс МосБиржи сегодня может перейти к проторговке 4050 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду настроения на мировых рынках пытались стабилизироваться. Хотя индекс развивающихся рынков MSCI EM (-0,6%) и европейские рынки остались под давлением продавцов, основные американские индексы смогли отскочить, прибавив 0,7%-0,8% и отыграв просадку предыдущего дня. Поводом для улучшения настроений на американском фондовом рынке выступили публикация неплохой статистики по США (пром. производство в стране выросло на 0,4% м/м) и крепость товарных рынков: котировки нефти Brent тестировали отметку 76 долл./барр., цены на ключевые промышленные металлы прибавили порядка 2%, проигнорировав невнятные данные по пром. производству (+5,3% г/г) и провальные – по розничным продажам (+2,5% г/г) в КНР за август; темпы роста обоих показателей оказались минимальными с осени прошлого года. В результате акции сырьевых компаний оказались лидерами роста, однако и большинство сегментов рынка продемонстрировало умеренный восстановительный рост.

Впрочем. сегодня утром на фондовые рынки вернулся консервативный настрой. Ключевые азиатские рынки преимущественно снижаются, ведомые китайскими индексами (в «плюсе» только лишь Австралия), фьючерсы на американские индексы – в символическом «минусе», естественном после отскока. Импульс к развитию роста цен на нефть Brent также ослаб. Мы полагаем, что рынки перейдут сегодня к консолидации. Настроения в конце дня определит публикация данных по розничным продажам в США, которая, согласно консенсусу Рейтер, может показать дальнейшее сокращение потребительской активности. В отсутствие сильного негативного сюрприза склонны ожидать от рынка США попыток вернуться выше.

Вчера индекс МосБиржи (+0,2%) продолжил обновлять исторические максимумы, ведомый исключительно благоприятной конъюнктурой рынков энергоносителей и, как следствие, усилением спроса на «фишки» нефтегазового и финансового секторов. Отметим также, что торговая активность на рынке акций оставалась крайне высокой второй день подряд: объем торгов акциями в среду превысил 135 млрд руб. (+50% к среднемесячному показателю), концентрируясь в Газпроме (+1,3%) и Роснефти (+1,9%) при поддержке новостей по Северному Потоку-2. В лидерах роста вновь оказались акции ЛУКОЙЛа (+2,4%) и Татнефти (оа: +2%; па: +2,4%). «Выстрелили» отстающие от рынка бумаги Башнефти (+5,7%), а также Газпром нефти (+4,1%), сумевшие обновить максимумы. Усилились покупки в Сбербанке (оа: +2,2%; па: +2,0%), причем «префы» тоже вышли на рекордные ценовые уровни. В финсекторе отметим и МосБиржу (+2,0%), сумевшую отыграть просадку предыдущего дня и смотрящуюся уже перспективно с технической точки зрения. В прочих секторах ощущался дефицит растущих идей. Мы отметим лишь выход на новые пики Распадской (+4,1%) и отскок Магнита (+2,3%) к уровню 5500 руб. В аутсайдерах вновь оказались производители драгметаллов (Полюс: -2,1%; Полиметалл: -1,7%), а также TCS Group (-2,3%) и ТМК (-2,5%).

Несмотря на некоторую перегретость рынка, склонны, несмотря на высокую нефть, ждать ослабления спроса на «фишки». Ждем инерционного повышения индекса МосБиржи при открытии, с последующим переходов к проторговке района 4050 пунктов.

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