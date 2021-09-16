ПСБ: Минфин РФ досрочно выполнил план III квартала по размещению ОФЗ

Спрос на рублевые гособлигации поддерживают высокие цены на нефть и газ.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2-3 б.п., отыгрывая снижение склонности к риску на глобальных рынках. Локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Колумбии, Мексики, Турции вчера выросли в доходности на 1 – 8 б.п. При этом поддерживающим фактором для рынка ОФЗ выступают высокие цены на нефть и газ (вчера баррель Brent подорожал на 2,5% до 75,5 долл.).

На таком фоне Минфин РФ вчера разместил новые 10-летние ОФЗ-26239 в объеме 45,5 млрд руб. с премией к закрытию вторника в размере 2 б.п. На втором аукционе ведомство продало 20-летние ОФЗ-26238 на 17,9 млрд руб. с премией по доходности в 5 б.п. С начала третьего квартала совокупный объем размещения ОФЗ уже составил 742 млрд руб., что превышает объявленный лимит на этот квартал (700 млрд руб.).

Сегодня ожидаем нейтральную динамику на рынке рублевых облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ выше 7,0% годовых считаем интересной для покупки на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБР в диапазон 5 – 6% в среднесрочной перспективе.

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