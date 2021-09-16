ПСБ: Мы полагаем, что мировые рынки перейдут сегодня к консолидации

Настроения в конце дня определит публикация данных по розничным продажам в США

Сегодня-завтра мы не исключаем, что в случае продолжения нефтяного ралли есть возможность тестирования отметки 72 рубля за доллар, минимумов с июня этого года

Ждем инерционного повышения индекса МосБиржи при открытии, с последующим переходом к проторговке района 4050 пунктов.

В течение дня ожидаем нейтральную динамику на рынке рублевых облигаций

Минэнерго вскоре представит доклад о возможности экспорта Роснефтью (ПОКУПАТЬ) газа через Северный поток 2 – Новак - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Роснефть не первый раз рассматривает возможность экспорта газа, но ранее решений принято не было. Для компании это будет означать, даже с учетом уплаты повышенных налогов, получение дополнительной маржи. Бумаги Роснефти на фоне этих новостей вчера взлетали до рекордного уровня – выше 585 руб./акцию. Если инициатива Роснефти получит в этот раз поддержку, то бумага закрепится надолго выше 600 руб. Однако пока ситуация неясна. С одной стороны, цены на газ ожидаются аномально высокими минимум до весны 2022 г., с другой стороны, при увеличенных поставках газа в Европу дефицит может закончиться быстрее, чем ожидается, и спрос упадет. В любом случае, мы полагаем, что этот вопрос будет прорабатываться достаточно длительное время.

Газпром нефть (ПОКУПАТЬ) пересмотрит инвестпрограмму на 2021 г. в сторону увеличения из-за сделки ОПЕК+ - Дюков - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем планы компании пересмотреть инвестпрограмму в связи с улучшением рыночных условий. Тем не менее, полагаем, что о существенном увеличении добычи речь может идти скорее после 2022 г., когда завершится сделка ОПЕК+.

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