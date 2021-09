«Фридом Финанс»: Торги в спокойном режиме

Аналитики «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 16 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Индекс S&P 500 снизился на 0,16%, до 4474 пунктов. Dow Jones потерял 0,18%, а Nasdaq вырос на 0,13%. В зеленой зоне закрылись компании циклических потребительских товаров (+0,44%), недвижимости (+0,16%) и ИТ (+0,06%). Наиболее слабую динамику продемонстрировали сырьевой (-1,09%) и энергетический сектора (-1,06%).

Новости компаний

· First Interstate BancSystem Inc. приобретает Great Western Bancorp Inc. (GWB: +11,9%) с премией 25% к цене закрытия в среду.

· Компания Laureate (LAUR: +3,2%) одобрила план частичной ликвидации и объявила о специальном распределении денежных средств.

· Aerie Pharmaceuticals (AERI: -21,4%) объявила о неуспешном результате исследования препарата от сухости глаз AR-15512 в ходе фазы 2b. Тем не менее эмитент намерен приступить к третьей фазе испытаний.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Данные розничных продаж в июле были пересмотрены в сторону понижения, в результате чего августовский показатель увеличился на 0,7% м/м, что показывает неожиданный рост по сравнению с прогнозом сокращения на 0,9%. Розничные продажи без учета автомобилей повысились на 1,8% м/м, превзойдя прогноз, закладывавший снижение на 0,2%. Рост продаж был обусловлен сильной динамикой онлайн-сегмента, которая компенсировала продолжающееся снижение оборотов в автосалонах. Таким образом, экономика США демонстрирует признаки восстановления, которое, впрочем, происходит достаточно неравномерно.

Накануне были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 11 сентября. Этот показатель составил 332 тыс., превзойдя оценки в 320 тыс. В то же время стоит отметить, что количество заявок остается около минимальных значений, поскольку число увольнений стабилизируется на фоне экономического спада, связанного с ростом заболеваемости COVID-19.

Новостной фон относительно спокойный. В фокусе внимания инвесторов — по-прежнему переговоры по поводу дополнительных бюджетных стимулов и потолка госдолга, повышение которого, по мнению Goldman Sachs, в середине-конце октября выглядит достаточно рискованно.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,03%, китайский CSI 300 поднялся на 1%, японский Nikkei 225 прибавил 0,58%. EuroStoxx 50 повышается на 0,90%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис увеличивается до 1,33%. Цена на фьючерс Brent превосходит $75 за баррель. Золото торгуется около отметки $1755 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4400–4500 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 65, отражая достаточно спокойный новостной фон.

Индекс S&P 500 находится на нижней границе в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает 4600 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370–4400 пунктов.