Комментарии

ПСБ: Негативные настроения на мировых рынках будут доминировать

В начале недели, учитывая дефицит значимых новостей и опасения по США, негативные настроения на мировых рынках, по нашему мнению, будут доминировать, считают аналитики ПСБ:

– Ввиду ухудшения внешнего фона сегодня мы ожидаем возвращения доллара к середине нашего текущего целевого диапазона 72,5-74,5 руб., видим риски его ухода к его верхней границе в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках.

Полагаем, что индекс МосБиржи продолжит откатываться от пиков года и уже сегодня постарается закрепиться ниже отметки 4000 пунктов.

На этой неделе доходность 10-летних ОФЗ может уйти выше середины диапазона 7,0–7,20% годовых.

Цена газа Газпрома (ПОКУПАТЬ) для Китая в 3 кв. выросла до 171 долл./тыс. куб. м со 147 долл. во 2 кв. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Россия поставляет газ в Китай по самой низкой цене, если смотреть на данные других стран. И более низкие цены на газ обусловлены привязкой к цене мазута и газойля с лагом в 9 месяцев, при этом цена меняется ежеквартально. Очевидно, что с конца 2019 г., когда цены на нефть и нефтепродукты снижались, цены на газ для Китая также шли вниз. «Дно» было пройдено только в 1 кв. этого года. Сейчас основа для наращивания финрезультата Газпрома – это поставки в Европу, где фиксируется дефицит спроса. Мы полагаем, что по итогам 2021 г. финрезультат Газпрома будет рекордными, что позволит выплатить акционерам также рекордные дивиденды. По нашим прогнозам, речь может идти о 35-40 руб./акцию. Мы рекомендуем акции Газпрома к покупке.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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