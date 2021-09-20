«Фридом Финанс»: Котировки под давлением внешних факторов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала отрицательная динамика. В пятницу рынок растерял почти весь недельный рост. Консолидация была обусловлена отрицательной динамикой на внешних площадках. Лидерами роста стали акции ГК Самолет (SMLT 5 716,4, +7,96%). Корректировались бумаги ЯТЭК (-13,47%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72-73.

Акции Qiwi (-1,07%) обновили минимум. Новостной фон вокруг эмитента смешанный. С одной стороны, компания продала «Открытию» свою долю в банке «Точка» почти за 5 млрд руб. При этом ФК не придется проводить ускоренную продажу акций Qiwi, что могло бы негативно повлиять на котировки. Однако не все новости столь оптимистичны, а инвесторы склонны наиболее резко реагировать именно на негативную информацию. В частности, Qiwi потерпела неудачу в борьбе за рынок букмекерских платежей (оценивается более чем в 130 млрд руб.). Как следствие, компания может потерять до 2 млрд руб. в год. (объем выручки этого сегмента за 2-й квартал составил 6,05млрд руб.). Таким образом, нельзя исключать, что иностранные инвесторы продолжат продавать акции Qiwi и ее бумаги будут находиться под давлением, поскольку быстро восстановить выпадающие доходы невозможно. С другой стороны, Qiwi ранее предупреждала о возможности сокращения доходов на 10–20%, а прибыли на 15–30%, поэтому данное обстоятельство уже отыграно. В настоящий момент компания торгуется достаточно дешево с фундаментальной точки зрения: ее рыночная капитализация почти соответствует балансовой стоимости (Р/В составляет 1,12, Р/Е — 3,8). Таким образом, эти бумаги могут быть интересны для долгосрочных покупок. Компания очень ликвидная: долг Qiwi составлял около 2млрд руб., а финансовые активы — около 55млрд руб., и они еще увеличатся после продажи «Точки».

Ожидаем снижения в пределах 1%. На внешних рынках усиливаются негативные настроения. Пробитие вниз психологически важной отметки 4000 пунктов по индексу Мосбиржи может спровоцировать распродажи. Цель на конец недели для рублевого бенчмарка: 3900 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 72,50–73,50.