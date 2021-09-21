ПСБ: Индекс МосБиржи может сегодня попытаться вернуться к району 4000 пунктов

В условиях нормализации внешнего фона индекс МосБиржи может сегодня попытаться вернуться к району 4000 пунктов, удержаться у него будет сложно- Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ



В понедельник нервозность на глобальных рынках достигла пиковых уровней. Вчера индексы MSCI World (-1,6%) и MSCI EM (-1,7%), отражающие состояние, соответственно, рынков развитых и развивающихся стран, заметно упали. Волну распродаж на фондовых и товарных рынках вызвали как склонность к более консервативному позиционированию глобальных инвесторов перед заседанием ФРС, начинающимся сегодня, так и растущие опасения относительно состояния мировой и, в первую очередь, американской экономики в условиях распространения «дельта»-штамма Covid-19 и неопределенности относительно влияния проблем China Evergrande Group на глобальную рыночную конъюнктуру, а также все более очевидное затягивание Конгрессом согласования бюджета и повышения потолка госдолга США, заставляющих опасаться сценария перехода американского правительства, хотя бы и локального, к режиму экономии в обозримой перспективе. В результате основные американские индексы по итогам понедельника упали на 1,7%-2,2% при повышенной торговой активности, ведомые акциями сырьевых компаний, банков и hi-tech.

Сегодня утром, впрочем, мировые рынки подуспокоились. Сдержанная динамика китайского Shanghai Composite и сильный откат накануне способствуют стабилизации настроений. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут, указывая на склонность инвесторов ожидать возвратного движения индексов в США, Подрастают и цены на нефть Brent, оставаясь «под» отметкой в 75 долл./барр. В целом сегодня можно ожидать преобладание умеренно позитивных настроений на рынках, отчасти учитывающих сценарий объявления ФРС о скором сворачивании программ выкупа уже завтра. Однако пока текущее состояние рынков мы характеризуем как выжидательное – риски усиления коррекционных настроений после завтрашнего объявления итогов заседания ФРС выглядят высокими.

В понедельник индекс МосБиржи (-1,6%) заметно упал, отыгрывая существенное ухудшение настроений на глобальных фондовых рынках и откат нефтяных котировок. Во всех сегментах рынка тенденция к фиксации прибыли доминировала, несколько хуже смотрелся ряд ключевых бумаг сырьевых компаний. Так, в нефтегазовом секторе выделим усиление отката от пиков года котировок акций Газпрома (-2,6%) и Роснефти (-2,6%), возврат Татнефти (-2,9%) и Сургутнефтегаза (-1,6%) к летним минимумам. Наиболее слабо здесь смотрелась Башнефть (-3,1%). В акциях металлургических и горнодобывающих компаний, находивших, в том числе и под давлением новостей об ужесточении налогового режима, выделим отступление акций НорНикеля (-3,2%), Северстали (-3,9%) и НЛМК (-4,0%) на уровни весны, коррекцию в РУСАЛе (-4,6%), Распадской (-7,4%) и Мечеле (-12,1%), а также развитие резкого постдивидендного отката ТМК (-6,0%). Среди прочих бумаг выделим сильное падение малоликвидных НМТП (-5,9%) и Соллерс (-4,9%). В редких идеях роста - восстанавливавшиеся второй день подряд бумаги производителей драгметаллов (Petropavlovsk: +5,7%; Полюс: +2,7%; Полиметалл: +1,9%). Стабилизация обстановки на глобальных рынках сегодня и резкое движение рынка накануне дают основания ожидать оживления спроса на «фишки». Мы ждем, что индекс МосБиржи во вторник попытается возвратиться в район 4000 пунктов. Однако продолжаем смотреть на ближайшие перспективы рынка консервативно.

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