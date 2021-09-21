ПСБ: Сегодня ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ около 7,20% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,19% годовых (+10 б.п.), 1-летних – до 6,94% (+9 б.п.). Снижение цен ОФЗ проходило на фоне преобладания продаж в локальных облигациях развивающихся стран и ослабления валют ЕМ. 10-летние гособлигации Турции вчера выросли в доходности до 16,63% (+15 б.п.), Колумбии – до 7,30% (+18 б.п.), Мексики - до 7,11% (+7 б.п.). Инвесторы опасаются, что ФРС на этой неделе может дать сигналы о возможности сокращения программы поддержки рынка ликвидностью. Также давление на рынок оказывают риски дефолта крупного китайского девелопера Evergrande, которые могут повлечь убытки в финансовом секторе и распространиться за пределы Китая.

Минфин РФ уже выполнил план заимствований на третий квартал. Поэтому в условиях ухудшения рыночной конъюнктуры на ближайших аукционах ведомство может сократить объем предложения нового госдолга. Это будет способствовать стабилизации цен длинных ОФЗ около достигнутого уровня. Сегодня ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ около 7,20% годовых.

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