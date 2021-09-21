ПСБ: Текущее состояние рынков мы характеризуем как выжидательное

Риски усиления коррекционных настроений после завтрашнего объявления итогов заседания ФРС выглядят высокими

Сегодня мы не ожидаем сильной волатильности на валютном рынке, рассчитывая, что рубль попробует, при поддержке внешнего фона, частично отыграть потери понедельника. Однако консервативно смотрим на дальнейшие перспективы рубля – после заседания ФРС, опасаясь ухода доллара к верхней границе нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб.

Мы ждем, что индекс МосБиржи попытается возвратиться к 4000 пунктов. Однако продолжаем смотреть на ближайшие перспективы рынка консервативно

Сегодня ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ около 7,20% годовых

Правительство готово пустить газ Роснефти (ПОКУПАТЬ) в Европу через соглашение с Газпромом в качестве эксперимента – СМИ – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Если Роснефти действительно дадут возможность экспорта газа через мощности Газпрома, это станет прецедентом и в последствии может существенно повлиять на российский рынок газа. В то же время это позволит полностью загрузить Северный поток-2 и Opal Газпрома, поставки по которым ограничены действием 3-го энергопакета (50% мощностей трубопровода должны быть зарезервированы для других компаний). Роснефть планирует использовать для этого газ с Роспана и Харампура. Так как предлагается реализация через агентский договор, то маржа в этом случае может быть разделена между двумя компаниями. В любом случае, даже при положительном решении, поставки могут начаться только в следующем году. На фоне этих новостей бумаги Роснефти могут смотреться интересными для покупки.

ПАО «Промсвязьбанк»