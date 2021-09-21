ПСБ: Доходы населения падают, а цены на турпутевки растут

Кризис 2020-2021 гг. значительно сказался на туристическом секторе: в 2020 году снизился среднедушевой доход, что привело к падению цен на туры. Однако в начале 2021 г. стала формироваться парадоксальная ситуация: среднедушевой доход продолжил снижаться, а стоимость туров напротив – начала расти. Так большинство открытых для россиян зарубежных направлений в 2021 г. по ценам сместились в дорогой сегмент. По нашему мнению, туроператоры подняли цены, чтобы частично компенсировать убытки 2020 года, однако они не смогли бы этого сделать без образовавшегося во время пандемии накопленного спроса.

С 2014 по 2016 гг. российский туристический рынок находился в кризисной ситуации из-за девальвации рубля, в связи с чем наблюдалось резкое снижение объема реализованных туристических услуг. Основными причинами были сокращение платёжеспособности населения и негибкость туристических операторов. Так, число отправленных в туры путешественников в 2014-16 гг. снижалось на 7-15% каждый год, а число зарубежных поездок падало на 18-35%.

По сравнению с 2014-2016 гг. кризис на фоне пандемии коронавируса сказался на турбизнесе иначе: к снижающейся платежеспособности населения добавились закрытые границы. Туристический сектор оказался одной из наиболее пострадавших от коронакризиса отраслей. Как и ожидалось, в 2020 году цены на туры снизились даже больше, чем среднедушевой доход. Однако в начале 2021 г. стала формироваться парадоксальная ситуация: среднедушевой доход продолжил снижаться, а стоимость туров напротив – начала расти (значения за 2021 г. прогнозные, основанные на текущей динамике).

Российская ассоциация туризма отмечает, что большинство открытых для россиян зарубежных направлений в 2021 г. по ценам сместились в дорогой сегмент. Рост цен на большинство направлений, кроме Турции, составил от 30% до 70% по сравнению с 2019 годом. По ценовому уровню эти страны из массовых направлений для россиян фактически превратились в премиальные.

Впервые туриндустрия начала формировать цены на путевки без привязки к динамике реальных доходов населения. По нашему мнению, туроператоры начали поднимать цены, чтобы частично компенсировать убытки 2020 года, однако они не смогли бы этого сделать без образовавшегося во время пандемии накопленного спроса.

ПАО «Промсвязьбанк»