ПСБ: Рост цен на нефть и повышение спроса на рисковые активы сегодня будут способствовать снижению доходности 10-летних ОФЗ ближе к 7,10% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера рынок рублевых облигаций отыграл часть потерь понесенных в понедельник. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,15% годовых (-4 б.п.). Восстановительный рост цен ОФЗ был поддержан улучшением внешнего фона. Инвесторы снизили опасения, что риск дефолта крупного китайского девелопера будет иметь системные последствия, выходящие за пределы Китая. Позитивной новостью для рынка ОФЗ также стало сообщение Минфина о том, что на аукционе в среду будет предложен лишь один выпуск 4-летних гособлигаций ОФЗ-ПД 25085 на 15 млрд руб. Ожидаем, что сокращение предложения нового госдолга будет поддерживать спрос на ОФЗ на вторичном рынке на этой неделе.

Сегодня с утра котировки Brent растут выше 75 долл за баррель, а рубль демонстрирует укрепление. Это формирует предпосылки для усиления спроса на рублевые облигации и снижения доходности 10-летних ОФЗ к нижней границе диапазона 7,10 – 7,20% годовых.

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