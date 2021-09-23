«Фридом Финанс»: «Быки» могут перехватить инициативу

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 21 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 скорректировался на 0,08%, до 4354 пунктов. Dow Jones потерял 0,15%, Nasdaq вырос на 0,22%. Лучше прочих выглядели компании из отраслей здравоохранения (+0,15%) и энергетики (+0,37%). Наиболее слабую динамику продемонстрировали эмитенты из секторов коммуникаций (-0,33%) и промышленности (-0,70%).

· Нефтегазовая компания ConocoPhillips (COP: +4%) объявила о покупке сланцевых активов Shell в Техасе за $9,5 млрд, а также повысила квартальные дивидендные выплаты до $0,43 за акцию.

· Бумаги Disney (DIS: -4,2%) падают на фоне заявлений менеджмента о задержки релизов некоторых фильмов компании из-за распространения штамма «дельта».

· Котировки одной из крупнейших сетей казино Las Vegas Sands (LVS: -5,6%) продолжают снижаться на фоне неопределенности перспектив крупного направления бизнеса в Макао.

Сегодня мы ожидаем восстановления нейтрально-позитивной динамики на фондовых площадках после турбулентного начала недели. Европейские рынки открылись утром в зеленой зоне, сигнализируя об ослаблении беспокойства по поводу дефолта китайского застройщика Evergrande. Компания заявила, что вопрос о предстоящем (был запланирован на 23 сентября) платеже по долговым бумагам уже «урегулирован в ходе внебиржевых переговоров». Кроме того, рынок позитивно отреагировал на вливание в банковскую систему 120 млрд юаней ($18,5 млрд) Центральным банком Китая. Регулятор пошел на этот шаг для укрепления финансового сектора страны на фоне ситуации с долгом Evergrande.

Согласно недавнему отчету Bloomberg, решения ФРС во многом будут определяться следующими рисками: ростом заражений штаммом «дельта», неопределенностью в отношении «потолка» госдолга, а также возможным негативным влиянием различных событий, которые происходят в Китае. В настоящее время в густонаселенных азиатских странах уровень привитых граждан относительно невысок, что чревато возможным введением локдаунов и, как следствие, увеличением дефицита товаров и повышением транспортных расходов до рекордных уровней. Это, в свою очередь, ведет к усилению инфляционных ожиданий и может оказывать влияние на принимаемые ФРС решения.

· Азиатские фондовые площадки продолжили демонстрировать смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,51%, китайский CSI 300 потерял 0,7%, японский Nikkei 225 снизился на 0,67%. EuroStoxx 50 растет на 0,87%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,33%. Цена на фьючерс Brent превышает $75,5 за баррель. Золото торгуется около отметки $1775 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4390 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья. Консенсус предполагает замедление показателя до 5,89 млн м/м по сравнению с предыдущим значением в 5,99 млн, что может рассматриваться как один из индикаторов снижения экономической активности.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 59 пунктов, отражая частичное улучшение настроений после негативной динамики с начала недели.

S&P 500 вновь пробил уровень поддержки в 4370 пунктов и почти достигал в моменте 4350 пунктов. Следующая значимая отметка расположена около 4230 пунктов, однако мы считаем, что диапазон сегодняшней торговой сессии не продемонстрирует столь значительного расширения вниз с текущих 4350 пунктов. Мы полагаем, что «быки» могут начать выкупать просадки, что позволит индексу подняться примерно до 4390 пунктов.