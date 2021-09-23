Комментарии

ПСБ: На фоне преобладания позитивного сантимента ждем краткосрочного закрепления цен на нефть Brent в зоне 76-78 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent поднялись вчера выше 76 долл./барр. перед заседанием ФРС. Статистика от Минэнерго США показала, что запасы сырой нефти сократились на 3,5 млн барр. – минимальные уровни с октября 2018 г. Запасы бензинов при этом выросли на 3,5 млн барр., а дистиллятов – упали на 2,6 млн барр. Поставки нефтепродуктов, прокси спроса, подскочили до 21,1 млн барр./день, а 4-н. средняя вернулась почти на допандемийные уровни. Сохранение сильного спроса, несмотря на завершение автосезона, играет в плюс нефти. На заседании ФРС особо негативной риторики не было, поэтому котировки нефти никак на него не отреагировали. На фоне преобладания позитивного сантимента ждем краткосрочного закрепления цен на нефть Brent в зоне 76-78 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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