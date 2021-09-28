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ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепляется на дрожащей нефти

В понедельник, 27 сентября, по итогам дня рубль подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,26%, до 72,53 руб., евро/рубль — на 0,50%, до 84,80 руб. Против фунта рубль подешевел на 0,05%, до 99,49 руб. «Британец» получил поддержку через падение кросс-пары евро/фунт после проигрыша блока Ангелы Меркель на выборах Германии.

Торги по рублю на Мосбирже открылись ростом. На американской сессии курс доллара снижался до 72,44 руб. Росту котировок способствовало ралли на нефтяном рынке. Нефть продолжает дорожать из-за снижения объема предложения в условиях растущего спроса в Азии. По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 1,73%, до $79,37 за баррель.

Во вторник, 28 сентября, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent превысила отметку $80 за баррель. Утренняя сессия открылась снижением по доллару. На момент написания обзора один доллар стоит 72,45 руб. На валютном рынке рисковые активы торгуются в плюсе. Внешний фон для нацвалюты позитивный. На фоне дорожающей нефти ближайшая цель по паре доллар/рубль сохраняется на уровне 72,25 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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