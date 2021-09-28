Альфа-Банк: В краткосрочной перспективе рубль может торговаться в диапазоне 72,0-72,7 руб.

На торгах в понедельник, 27 сентября, российская валюта стабильно укреплялась к доллару и евро в связи с ростом нефтяных котировок до уровня около 79,5 долларов за баррель, а также за счет оптимизма площадок относительно восстановления глобальной экономики и увеличения интереса инвесторов к рисковым активам. Курс доллара в понедельник составил 72,49 руб. (-23,5 коп.), курс евро - 84,81 руб. (-42,0 коп.).

На утренних торгах 28 сентября курс на укрепления национальной валюты продолжается: курс доллара на 8.00 Мск составил 72,50 руб. (-2,75 коп.), курс евро - 84,77 руб. (-2,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 2,75 коп. и составила 78,02 руб.

Котировки нефти продолжают рост на фоне сокращения запасов сырья в преддверии наступления холодов в северном полушарии и за счет слабого увеличения производства в рамках сделки ОПЕК+.

Перспектива дефицита нефти создает условия для дальнейшего роста котировок. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на открытии торгов во вторник превысила 80 долларов - 80,19 долларов за баррель (+0,83%), цена контрактов на нефть марки WTI на ноябрь составила 76,11 долларов за баррель (+0,87%).

В краткосрочной перспективе российский рубль может торговаться в диапазоне 72,0-72,7 руб. в паре с долларом и на уровне 84,5-85,0 в паре с европейской валютой.