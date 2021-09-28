Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 28 сентября: 72,5083 руб/доллар США и 84,6752 руб/евро

ЦБ РФ с 29 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 72,5083 руб.
  • 1 евро - 84,6752 руб.
  • 10 китайских юаней - 112,2630 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1530 р. (0,21%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3603 р. (0,42%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1860 р. (0,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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