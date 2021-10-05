ПСБ: Погрузка на сети РЖД в сентябре продолжила расти

Объем погрузки на сети РЖД в сентябре 2021 года вырос на 1,2% г/г и составил 106,4 млн тонн, а за 9 мес. 2021 года аналогичный показатель составил 3,7% г/г. Увеличение погрузки происходило по всем видам грузов, за исключением зерна и строительных материалов.

Сильный спрос на уголь со стороны азиатских и европейских стран способствовал росту погрузки каменного угля, которая за 9 месяцев вырос на 8,1% г/г. В сентябре доля каменного угля в общих объемах погрузки увеличилась на 1 п.п. и составила 29%. Высокие цены на газ в Европе вынуждают европейских производителей переходить на уголь, что приводит к росту спроса на данный вид сырья. Полагаем, что такая ситуация сохранится, как минимум, до весны 2022 года.

Глобальный дефицит морских контейнеров привел к росту их перевозок железнодорожным транспортом. Так, за 9 мес. объемы транспортировки грузов в контейнерах выросли на 6,8% г/г. Полагаем, что текущие высокие темпы роста контейнерного грузооборота ж/д транспортом сохранятся, поскольку ситуация с рекордно высокими ставками морского фрахта может разрешиться не ранее весны 2022 года.

Погрузка цемента за 9 мес. увеличилась на 6% г/г. Ключевыми драйверами роста потребления цемента по-прежнему остаются реновация жилого фонда и увеличение доли строительства цементобетонных дорог.

В то же время, объем погрузки строительных грузов снизился на 4,6% г/г. Данное снижение объясняется сильной базой 2020 года, когда были введены меры государственной поддержки строительной отрасли, что привело к строительному «буму».

Также по итогам 9 мес. снизилась погрузка зерна на 1,5% г/г, что вызвано рядом ограничений на его экспорт в первом полугодии 2021 года.

По мере приближения к концу году эффект низкой базы 2020 года будет нивелирован. Наш текущий прогноз темпов роста погрузки на сети РЖД по итогам 2021 года остается без изменений (+2,9% г/г).

ПАО «Промсвязьбанк»