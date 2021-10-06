ПСБ: По состоянию на утро среды настроения на мировых рынках оцениваем как слабо негативные

Пара доллар-рубль смогла перейти в диапазон 72-72,5 руб. благодаря развитию ралли на рынке нефти

Риски ухудшения внешнего фона могут привести индекс МосБиржи к откату до 4200 пунктов и его консолидации

Если сегодня снижение цен облигаций развитых стран продолжится, то 10-летние ОФЗ могут вырасти в доходности до 7,6% годовых

Стоимость акций Газпрома (ПОКУПАТЬ) на торгах впервые превысила 380 руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Акции Газпрома последнее время уверенно растут на фоне ралли цен на газ в Европе. В настоящее время газовые хранилища в Европе заполнены всего на 74%, что заметно меньше традиционного для этого времени года уровня и даже ниже 5-летнего минимума. С учетом сохраняющегося дефицита предложения газа, в зиму 2022 г. Европа, вероятно, вступит с низким уровнем запасов, соответственно, цены на газ останутся на высоких уровнях. Мы ждем, что бумаги Газпрома преодолеют отметку в 400 руб./акцию, рекомендуем «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»