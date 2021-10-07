«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи сохранит позитивную динамику до конца дня

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск продемонстрировал нейтральную динамику, отыгрывая продолжающийся рост цен на нефть при снижении на рынке США.

Отсутствие решения Конгресса по вопросу потолка госдолга – негативный сигнал для рейтинговых агентств. Это опосредованно создает риски для обеспечения позиций инвесторов на рынке производных инструментов.

В ЕС может быть проведено расследование причин рекордного роста цен на газ. Мы связываем это с традиционным для последних лет стремлением охладить спрос в условиях высоких инфляционных рисков. Проведение анонсированного расследования приведет к ослаблению спроса на деривативы.

Всемирный банк понизил прогноз ВВП РФ на 2022-2023 годы с 3,2% и 2,3% до 2,8% и 1,8% соответственно. Это приведет к небольшому ухудшению оценки темпов роста российского фондового рынка в среднесрочном периоде. В рамках базового сценария мы оцениваем это снижение в диапазоне до 10-30% г/г.

На этом фоне покупатели фиксируют прибыль по акциям Газпрома в связи с состоявшимся ожидаемым событием: первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом.

Котировки ЛУКОЙЛа негативно отреагировали на новость о возвращении на доработку в Минприроды проекта распоряжения о выделении компании лицензии на участок недр на шельфе в Балтийском море.

Поводом для роста бумаг TCS Group стали сообщения об урегулировании претензий налоговой службы США к основателю компании Олегу Тинькову, которому предстоит выплатить штраф в размере $506 млн. Ранее Тиньков заявлял, что не будет продавать акции TCS. На погашение штрафа могут быть направлены дивиденды и деньги от продажи части бумаг, совершенной в прошлом году.

Лучше рынка также выглядят акции Фосагро и Акрона. Сокращение производства сельхозпродукции на 3,4% из-за более позднего, чем годом ранее, старта уборочных работ, вероятно, насторожило инвесторов в АПК и производителей удобрений. В то же время с учетом прогнозов ВВП влияние спада на оценку целевых цен по бумагам этих секторов не превысит 2-4%. Данные Росстата усиливают на рынке ожидания очередного витка ускорения инфляции, что вынудит ЦБ продолжить курс на ужесточение денежно-кредитной политики. В этой связи спрос ослабевает. Сегодня глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил, что «разговоры о возможности снижения ключевой ставки пока преждевременны».

Во второй половине дня ждем продолжения позитивной динамики на российском фондовом рынке, хотя реализация этого прогноза подвержена заметным рискам. Цель на закрытие торгов для индекса Мосбиржи: 4140–4290 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,30-72,70 и 83,75-84,20 соответственно.