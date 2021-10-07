ПСБ: фПродажи новых легковых автомобилей в сентябре продолжили снижение

Продажи новых легковых автомобилей в сентябре продолжили снижение

Продажи новых автомобилей и LCV в России в сентябре усилили снижение до 23% г/г на фоне продолжающегося дефицита чипов в мире. Падение наблюдалось у всех крупнейших автопроизводителей за исключение автомобилей премиального сегмента и отдельных китайских марок.

Продажи легковых автомобилей снижаются третий месяц подряд. Глобальный дефицит микросхем оказывает сильное давление на производство автоконцернов. При этом для восстановления баланса на рынке чипов требуется время. По самым оптимистичным оценкам, это может произойти не ранее весны следующего года.

Наибольшая просадка продаж отмечается у автомобилей марки LADA. В сентябре этого года было продано в два раза меньше машин, чем годом ранее. В результате чего, за год доля LADA в продажах российских автомобилей в сентябре упала с 23% до 14%. Дефицит чипов оказывает наиболее деструктивное влияние на бюджетных производителей, так как производители полупроводников отдают предпочтения заказам премиального сегмента.

Продажи автомобилей марок KIA и HYUNDAI также снизились на 16% и 26% г/г соответственно, что объясняется значительным снижением складских запасов, при этом отрицательную динамику продаж стоит ожидать до конца года.

Увеличение продаж смогли показать автомобили премиального сегмента: Toyota, Lexus и Audi, на которых дефицит полупроводников сказывается в меньшей степени. Высокие темпы роста продаж и увеличение доли на рынке показывают отдельные китайские производители (Haval, Chery), в том числе за счет активного развития дилерской сети.

Полагаем, что темпы продаж автомобилей сохранятся отрицательными до конца года. Однако всплеск продаж в первом полугодии 2021 года, вызванным резким оживлением деловой активности оставляет актуальным наш прогноз по реализации автомобилей по итогам года на уровне 6% г/г.

Владимир Соловьев

ПАО «Промсвязьбанк»